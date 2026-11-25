En la última hora se dio a conocer que Raheem Sterling, exjugador del Manchester City y de la selección de Inglaterra, recibió una condena de 12 meses de prisión, suspendida durante 18 meses, por conducción peligrosa. De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, esto debido a un accidente ocurrido el 28 de mayo de 2026, cuando estrelló su Lamborghini. Además, el futbolista deberá cumplir 100 horas de trabajo comunitario y permanecer 24 meses sin conducir.

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¿Por qué fue sentenciado Raheem Sterling, exfutbolista del Manchester City?

Este miércoles 25 de noviembre de 2026, Raheem Sterling fue sentenciado a 12 meses de prisión suspendida durante 18 meses, lo que significa que evitará ingresar a la cárcel siempre que no cometa ningún delito nuevo en ese plazo.

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, el Tribunal de Magistrados de Basingstoke sentenció al jugador por conducción temeraria y posesión de óxido nitroso. Además de la pena suspendida, se le retirará la licencia, se le prohibirá conducir por 24 meses, deberá volver a aprobar el examen de manejo y deberá cumplir al menos 100 horas de trabajo comunitario.

¿A qué se debe la sentencia impuesta a Raheem Sterling, exfutbolista del Manchester City?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, la sentencia responde a un incidente ocurrido el pasado 28 de mayo del 2026, donde Sterling estrelló su Lamborghini Urus tras conducir de forma errática por varias carreteras de Hampshire. Tras ser declarado culpable, el futbolista de 31 años fue acusado de conducción temeraria, posesión ilegal de óxido nitroso y negación para proporcionar muestras de análisis a la policía al momento de ser detenido.

¿A qué se dedica actualmente en 2026 Raheem Sterling, exfutbolista del Manchester City?

Actualmente, Raheem Sterling se encuentra sin equipo, esto tras salir del Feyenoord, y enfrenta las consecuencias legales de una condena dictada en el Reino Unido. Y ahora será solo cuestión de tiempo y de concluir sus asuntos pendientes con la justicia para saber el futuro deportivo del exjugador del Manchester City.