Hoy 25 de noviembre del 2026 se cumplen 20 años de la muerte del ícono de la música regional mexicana Valentín Elizalde, el inolvidable Gallo de Oro, cuya música sigue estando fuertemente presente en fiestas, reuniones y los corazones de México. Entre desamor, corridos y canciones alegres, aquí te contamos de 7 canciones para recordar su legado en su aniversario luctuoso.

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7 canciones de Valentín Elizalde que siguen siendo inolvidables

“Vete Ya”

Sin duda, uno de los grandes clásicos para quienes han tenido que decir adiós. Una de las canciones más reconocidas del intérprete y uno de sus mayores éxitos en plataformas digitales.

“Te Quiero Así”

Tema predilecto para los enamorados y quienes todavía creen en el amor, esta canción es una de las interpretaciones románticas más recordadas del Gallo de Oro.

“Ebrio de Amor”

¡Tema que sin duda se sigue ocupando para cantar con sentimiento! Esta canción combina el desamor con ese ritmo en banda que convirtió a Valentín en uno de los favoritos del público.

A Mis Enemigos

Uno de los grandes corridos de su trayectoria, que quedó estrechamente ligado a la vida del Gallo de Oro.

“Volveré a Amar”

Esta canción es un clásico para quienes han sentido un corazón roto, pero que no se dejan vencer y aún guardan la esperanza de encontrar un nuevo amor.

“Lobo Domesticado”

Esta canción es otro de los temas que forman parte de su legado musical y que sus seguidores siguen recordando en cada homenaje. En particular, “Lobo domesticado” es sin duda una de las que más caracterizaron la manera de cantar de Valentín.

“Cómo Me Duele”

Otro de los grandes temas del cantante, el cual, a pesar de mantener un ritmo para la fiesta, se presenta como una canción para sacar los sentimientos y ese lado sentimental que todos tenemos.

El Gallo de Oro sigue presente en la música mexicana. A pesar de que su carrera o vida terminaron de manera trágica a la edad de 27 años, Valentín Elizalde, “El Gallo de Oro”, dejó un amplio legado estrechamente ligado a la música mexicana, tanto así que, a 20 años de su muerte, su repertorio sigue más vivo que nunca, sonando en todo tipo de eventos y momentos de la vida cotidiana de los mexicanos en todo el mundo.