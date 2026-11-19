Los futbolistas brasileños se han hecho la fama de ser todos unos cracks, pues en aquel país se vive y respira el deporte de la pelota de manera única, aunque también han ganado la popularidad de ser fanáticos de la fiesta, el carnaval y la pasión y romance… Justo como lo ha confirmado recientemente Hugo Souza, jugador del mítico Corinthians y portero seleccionado de la Canarinha.

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Su reciente historia ha dado mucho de qué hablar, pues el guardameta brasileño quedó bajo los reflectores mundiales pero no por el motivo que él quisiera sino por su vida extracancha, ya que se dio a conocer que será papá por doble cuenta, pues dos mujeres están embarazadas de él y su gestación tiene tan solo dos meses dos meses de diferencia.

Hugo Souza, el futbolista del Corinthians que se convertirá en papá con dos mujeres distintas

Como sacado de una película, se confirmó que el portero de 27 años de edad espera dos bebés con Rauany Barcellos, quien es su ex prometida y con Rai Araújo, una influencer con quien presuntamente había tenido contacto desde hace años, siendo que Rauany tiene 8 meses de embarazo y Rai 6.

Por ahora el futbolista brasileño no ha emitido algún comunicado sobre esta situación que va más allá del futbol, aunque todo se dio a conocer luego de que Rauany confirmara que esperaba una bebé, esto luego de que sufrió la pérdida de dos mellizos en 2025. Aunque ambos ya no están juntos han llevado su relación de manera cercana y cordial.

Por otro lado Rai comentó a la prensa que llevó su embarazo de manera silenciosa y aislada, contrastando con la manera en lo que han vivido ambas, hecho que ha generado revuelo en todo Brasil.

¿Quién es Hugo Souza?

Actualmente Hugo vive uno de los mejores momentos dentro de su carrera, pues a sus 27 años ha conseguido formar algunas de las últimas convocatorias de la Selección de Brasil, siendo uno de los guardametas más destacados del país, aún cuando su competencia bajo los tres palos es bastante cerrada, dejando ver que Carlo Ancelotti confió en el arquero.

Hoy en día es el portero titular del Corinthians donde compite en el Brasileirao y la Copa Libertadores de manera local, aunque tras su constancia en la Selección de Brasil no sorprendería que regresara al futbol europeo, mismo en el que tuvo un breve paso en el año 2023 cuando militó para el Chaves de Portugal.