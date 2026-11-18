Hace unas horas se confirmó la muerte del mítico “Cowboy” Bill Watts a los 87 años de edad, quien fuera una de las figuras más importantes de toda la lucha libre de Estados Unidos y Japón, y sobre todo de gigantes como lo que hoy es la WWE, dejando un gran legado dentro del llamado wrestling.

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Bill comenzó su carrera dentro de la lucha libre en la década de los 60’s, una época en la que prácticamente este deporte hizo su “boom” en el país del norte, por lo que rápidamente se consolidó como una de las figuras más importantes.

¿Quién fue el luchador “Cowboy” Bill Watts?

Fue desde 1962 que comenzó su carrera dentro del ring de lucha libre, donde consiguió consolidarse como uno de los más importantes de los Estados Unidos y de Japón, países en donde por casi dos décadas dio lucha tras lucha como pocos, pues fue una de las figuras que destacó la importancia del kayfabe, que quiere decir que este apoyaba que se mantuvieran las historias de lo que sucede en el ring a la realidad para que conectaran con el público separando a “rudos” de “técnicos”.

Dentro de su carrera en la lucha libre tuvo uno de los pasos más sólidos, siendo que en sus mejores años sostuvo una gran rivalidad con luchadores de época como lo fueron Bruno Sammartino, además de ser recordado por las veces que logró hacerse del título de la NWA, WWWF o la AWA, todas organizaciones previas a las empresas que hoy en día dominan.

Además de ser uno de los luchadores más importantes, su legado va más allá del cuadrilátero, pues Bill Watts también trabajó detrás de escena, siendo uno de los promotores, formadores, bookers y creativos más importantes del wrestling durante los 80’s y 90’s, ayudando a moldear la lucha libre tal como la conocemos hoy gracias a su participación en empresas como la WWF (WWE) y la WCW.

¿De qué murió “Cowboy” Bill Watts?

De momento aún no se hace pública la causa de muerte de la figura de la lucha libre internacional, siendo que la noticia fue dada a conocer por su hijo Erik Watts recientemente. Se espera que en los próximos días se comparta mayor información.