Este sábado 14 de noviembre se estará jugando la ida de la Concacaf Nations League Cup en un intenso partido entre Jamaica vs. México, dos rivales que tienen una historia moderna un tanto intensa, pues hace poco más de 10 años el conjunto nacional venció a los “Reggae Boyz” en la Final de la Copa Oro de 2015.

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Como sabemos que será uno de los partidos más importantes de este cierre de año, Azteca 7 traerá para ti cada detalle de lo que sucede en este encuentro, por lo que si no puedes seguir el partido por televisión, te dejaremos este link libre y gratis por internet.

¿A qué hora es el partido de Jamaica vs. México HOY?

Podrás seguir este imperdible partido en punto de las 6:50 en nuestro sitio web oficial, mismo que comparte la señal directa con el canal de televisión abierta, por lo que podrás tener completamente en vivo este partido.

En esta ida, México se estará jugando el todo por el todo, pues los podría a un paso de la gran semifinal, pero antes de cantar victoria pronto, el conjunto nacional deberá superar una gran prueba contra un rival que en los últimos años ha tenido un desarrollo futbolístico impresionante.

¿En dónde se estará jugando el partido de Jamaica vs. México?

Al ser Jamaica el país local, este juego se disputará en el National Stadium, también conocido como Independence Park, en donde el conjunto local buscará de imponer condiciones ante una Selección de México que llega con un cambio generacional.

Será de la mano de Rafa Márquez que se buscará salir con ventaja para el partido de vuelta, el cuál se estará llevando a cabo el próximo martes 17 de noviembre en el estadio BBVA en Guadalupe, Nuevo León.