La noche de este sábado 21 de noviembre se estará llevando a cabo uno de los últimos partidos del Torneo Clausura 26, pues como parte de la Jornada 17 de la Liga BBVA MX, Tigres (15°) estará recibiendo en casa al América (2°), en el que promete ser un duelo bastante reñido.

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Aunque es matemáticamente imposible que los Tigres califiquen a la Liguilla, estos quieren despedirse de su afición con la frente en alto y qué mejor que llevándose los tres puntos contra uno de sus rivales más constantes en los últimos años, siendo que América aún aspira a poder conquistar el liderato si sale victorioso de este encuentro.

¿A qué hora es la transmisión del partido de Tigres vs. América desde Estados Unidos?

Si tú no te quieres perder ningún detalle de este partido pero te encuentras en los Estados Unidos, país donde tanto América y Tigres tienen una numerosa afición, es importante que sepas que su hora de inicio en México es a las 9:00 pm (Hora del Centro de México), por lo que podrás seguirlo en estos horarios:

Hora del Este - 10:00 pm

Hora del Centro - 9:00 pm

Hora de la Montaña - 8:00 pm

Hora del Pacífico - 7:00 pm

¿En dónde es el partido de Tigres vs. América?

Como sabrás, este partido que marca el final del torneo corto será en el Estadio Olímpico de la UANL, el cuál se encuentra en San Nicolás de los Garza en Nuevo León, por lo que con toda su gente, Tigres espera terminar su participación en el Apertura 2026 con una victoria ante su afición.

Por otro lado, el conjunto de Almada necesita regresar a casa con los tres puntos, pues debido a las combinaciones por definir, aún podría rebasar a Cruz Azul y a Chivas y quedarse con el liderato, el cuál les caería a la perfección, sobre todo tomando en cuenta que llevan 4 partidos seguidos sin conocer la victoria.