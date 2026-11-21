Este sábado 21 de noviembre estaremos viviendo uno de los partidos más esperados de la temporada, pues aunque este fin de semana concluye el torneo regular, los partidos que ofrece Tigres vs. América se ha convertido en uno de los más atractivos en los últimos años, sobre todo tras esa final donde el conjunto felino logró la épica remontada.

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Aunque ciertamente Tigres no aspira a lograr entrar a la Liguilla, América sí podría aún quedar como líder del torneo, por lo que esta Jornada 17 será imperdible y para buenas noticias, podrás seguir este partido a través de de este link libre, el cuál está completamente en vivo.

¿A qué hora juega Tigres vs. América?

Podrás seguir la transmisión de Azteca 7 en punto de las 20:50 (Hora del Centro de México), donde América buscará salir victorioso del Estadio Universitario de la UANL, aunque los Tigres no harán que sea un partido sencillo, pues este tipo de encuentros va más allá de los tres puntos, pues también se juegan el orgullo.

Así que ahora lo sabes, sólo por Azteca 7 y nuestro sitio web tendrás la mejor transmisión de la mano de nuestros mejores comentaristas como analistas de este deporte que tanto disfrutamos de cara a la fiesta del futbol mexicano donde TODO puede pasar.

¿Quién ganará del partido entre Tigres vs. América?

Aunque este torneo fue muy distinto para ambos conjuntos, es una realidad que suelen dejarlo todo cada vez que se enfrentan y apoyados de la estadística América tiene un poco más de chances de salir con los tres puntos, pues en sus últimos 5 encuentros cuenta con una victoria, una derrota y tres empates al hilo.

Por otro lado, Tigres, suma dos empates y tres derrotas en la misma cantidad de encuentros, por lo que si bien, ambos equipos lucen endebles, el conjunto de Coapa muestra un record ligeramente mejor en el último tramo del Apertura 2026.