México vs. Chile: Hora EXACTA para ver en VIVO y GRATIS el partido de este martes 6 de octubre de 2026

Este martes 6 de octubre se estará jugando el último partido de esta extensa fecha FIFA, en donde México buscará su primera victoria ante la Selección de Chile, misma que al igual que los dirigidos por Rafa Márquez, también se encuentran en un proceso de reestructuración generacional.

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Se ha confirmado que el cuarto partido se estará llevando a cabo en punto de las 8:20 pm (hora del Centro de México) a través de Azteca 7, en donde como es costumbre, nuestras figuras destacadas como Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Zague, llevarán lo mejor de lo que sucede tanto dentro como fuera de la cancha hasta tu hogar en un encuentro más que vital luego de la dolorosa derrota del combinado nacional ante Estados Unidos 3-0.

¿En dónde jugará México vs. Chile este martes 6 de octubre?

Para el último partido amistoso de la Selección de México de esta fecha FIFA el cuál jugará vs Chile, ambas escuadras latinas se medirán en el estadio Los Ángeles Memorial Coliseum, en el que se espera que tenga una gran entrada de mexicanos debido a que se trata de un encuentro celebrado en California.

Si algo destaca a la Selección de México es que a donde esta vaya, cuenta con una gran cantidad de seguidores apoyando, por lo que para el inicio de la etapa del ex-zaguero tapatío Rafa Márquez, se espera que el conjunto tenga un gran apoyo por parte de la afición.

¿Cómo ver en vivo el partido de México vs. Chile?

Como sabrás, podrás seguir este imperdible encuentro a través de la señal de Fut Azteca por Azteca 7 en punto de las 8:20 pm, con lo mejor de la previa de uno de los partidos que podría servir para que el grupo afiance la seguridad y contundencia que tanto necesita.

También puedes seguir este encuentro a través de nuestro sitio web oficial en el siguiente link y en la app gratuita de TV Azteca Deportes, por lo que no tendrás pretextos para no ver lo que sucede en estos 90 minutos.