Pelea de box HOY sábado 10 de octubre de 2027: Hora exacta del combate de Luis Gerardo “La Sombra” Castillo vs. Ángel “Patrón”

Este sábado 10 de octubre estaremos siendo testigos de una de las peleas de box más esperadas de la temporada, pues a través de la señal de Azteca 7 podrás seguir el combate de Luis Gerardo "La Sombra" Castillo vs. Ángel "Patrón" en punto de las 11:00 pm.

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Sin duda alguna, se espera que sea un combate eléctrico, pues ambos pugilistas llegan con buenos récords y ambos podrían ser la cara del boxeo mexicano para los siguientes años, siendo boxeadores que poco a poco despiertan en este deporte.

¿Quién ganará la pelea entre Luis Gerardo "La Sombra" Castillo vs. Ángel "Patrón" Cruz? Estos son los récords con los que llegan:

Luis Gerardo "La Sombra" de 31 años se ha posicionado como uno de los boxeadores más destacados de la última década en México, pues con más de 10 años de carrera profesional, ha disputado más de 40 combates, donde supera el 50% de victorias en una división tan complicada como lo es la “peso gallo” y “supergallo”.

Por otro lado tenemos a Ángel "Patrón" Cruz, quien a sus 23 años ha logrado llamar la atención de propios y extraños, pues de 19 peleas acumula 19 victorias, siendo que 14 de estas han sido por la vía del knockout, forjándose como una de las promesas actuales del boxeo en México.

¿En dónde ver la pelea de box hoy sábado 10 de octubre?

Si no quieres perderte ningún momento de este combate, te invitamos a sintonizar la señal de Azteca 7 en punto de las 11:00 pm, en donde Box Azteca llevará hasta tu hogar todo lo que sucede dentro del cuadrilátero.

Recuerda que también puedes seguir la pelea a través de nuestro sitio web oficial, así como en la app de TV Azteca En Vivo y TV Azteca Deportes, mismas que puedes descargar tanto en la AppStore y la PlayStore de manera gratuita.