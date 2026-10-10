La app para ver en vivo y gratis el partido de Juárez vs. Tijuana, de la Liga BBVA MX

Hoy sábado 10 de octubre del 2026, FC Juárez y Tijuana se enfrentarán en lo que se presenta como uno de los partidos más esperados de la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, y si te preguntas dónde poder verlo de manera gratuita y en directo, puedes seguir la transmisión por la señal abierta de TV Azteca o por la App EN VIVO de TV Azteca, disponible para iOS y Android.

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¿Cómo ver GRATIS el partido entre FC Juárez y Tijuana desde la App en VIVO de TV Azteca?

Todos los aficionados que busquen seguir el partido FC Juárez vs. Tijuana en vivo y gratis pueden ingresar a la app oficial de TV Azteca o seguir la transmisión en vivo dando clic aquí. También es posible seguir el duelo a través de Azteca 7 y el sitio web oficial TV Azteca.

¿Cómo ver GRATIS el FC Juárez vs. Tijuana en la app de TV Azteca?

Si buscas seguir el partido entre FC Juárez vs. Tijuana en vivo y gratis desde la App en VIVO, debes:



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También puedes consultar la transmisión a través de Azteca 7 o el sitio oficial de TV Azteca.

Toma en cuenta que debes ingresar unos minutos antes del inicio del partido para localizar y poder ingresar a la transmisión sin problemas.

¿A qué hora y en dónde es el partido entre FC Juárez vs. Tijuana?

Recuerda que el partido entre FC Juárez y Tijuana se llevará a cabo este sábado 10 de octubre del 2026 en punto de las 17:00 horas (tiempo del centro de México), dentro del Estadio Olímpico Benito Juárez. El encuentro se presenta como parte de la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX, y podrás seguir toda la pasión deportiva por Azteca 7 y todas nuestras redes sociales oficiales.