Show de Medio Tiempo del Super Bowl LXI: ¿Jay-Z se eligió a sí mismo? Fans esperan participación junto a Beyoncé

Este martes 20 de octubre amanecimos con novedades sobre el tan esperado Show de Medio Tiempo del Super Bowl LXI de la NFL en el que según fuertes rumores, sería el artista Jay-Z el encargado de dicho espectáculo, rumor que ha causado revuelo siendo que él es el líder y fundador de la empresa Roc Nation, misma que se encarga de la logística y gestión de talentos en este tipo de eventos.

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Para sorpresa de propios y extraños, de acuerdo con varios medios estadounidenses se especula que habría sido el mismo rapero y productor fue quien se “autoeligio” para dar vida a uno de los espectáculos más vistos del año, en donde incluso hay quienes especulan que podría ser un Show de Medio Tiempo en donde sume a Beyoncé como parte de sus invitados.

¿Jay- Z estará en el Show de Medio Tiempo del Super Bowl?

De acuerdo con medios estadounidenses, el mítico rapero neoyorquino sería el artista encargado del cotejo deportivo aún cuando artistas como Miley Cyrus, Justin Bieber e incluso BTS sonaban para protagonizar este evento el próximo 2027, de cara a una nueva era musical de Beyoncé y en plena temporada de premios musicales.

Luego de que este 2026 Bad Bunny conquistara al mundo con su gran puesta, todo parece indicar que Jay-Z habría acordado ser él mismo quien se encargue del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LXI.

¿Cuándo y en dónde será el Super Bowl LXI de 2027?

Aunque aún falta mucho para este esperado partido de futbol americano, se sabe que se estará jugando el próximo domingo 14 de febrero en el LoFi Stadium de Los Ángeles, California, en el que se espera sea uno de los eventos deportivos más vistos del año.

Por ahora, falta la confirmación por parte de la NFL y Roc Nation, sobre el Show de Medio Tiempo del Super Bowl LXI donde vemos a los mejores equipos de la temporada dejarlo todo por ese gran trofeo Vince Lombardi y el respectivo anillo de campeones.

