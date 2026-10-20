OFICIAL, U2 encabezará el show de medio tiempo de la NFL en Thanksgiving: ¿Cuándo será y qué equipos se enfrentarán?

Es oficial, este martes 20 de octubre se confirmó que U2, la icónica banda de rock conformada por Paul Hewson, David Evans, Adam Clayton, Larry Mullen Jr, será la encargada de protagonizar el medio tiempo de uno de los partidos más esperados de la NFL; así es, estamos hablando del duelo entre los Green Bay Packers y Los Angeles Rams, juego de Acción de Gracias (Thanksgiving), el cuál se llevará a cabo el próximo 25 de noviembre en l SoFi Stadium, ubicado en Inglewood, California, Estados Unidos.

¿Qué canciones interpretará U2 en el medio tiempo del partido de la NFL?

Hasta el momento esta información se desconoce, sin embargo esta es la segunda aparición de U2 luego de más de dos décadas sin pisar un escenario en un evento deportivo ya que la última vez que lo hicieron fue el 3 de febrero de 2002, en el medio tiempo del Super Bowl XXXVI en donde se enfrentaron New England Patriots contra St. Louis Rams.

A pesar de esto, se espera que la banda ganadora de 22 premios Grammy y miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll interprete algunos de sus mayores éxitos, algunos de ellos podrían ser With or Without You, I Still Haven't Found What I'm Looking For, One, Beautiful Day, Sunday Bloody Sunday, Where the Streets Have No Name o Pride, ya que dichos temas forman parte de algunos de los más emblemáticos de su carrera, aunque esta información sigue sin ser revelada. Por otro lado, la banda celebrará 50 años de trayectoria musical por lo que se espera que su actuación sea muy especial.

¿Dónde ver la presentación de U2 en el medio tiempo de la NFL: Green Bay Packers vs Los Angeles Ram?

Este medio tiempo se transmitirá mediante una plataforma de streaming, sin embargo también te recomendamos seguir las cuentas oficiales de la NFL así como de U2 ya que a través de las redes sociales podrías tener contenido exclusivo y ver parte de lo que sucederá en el escenario. Además de esto es importante que actives las notificaciones de nuestro sitio web y nos sigas en todas nuestras redes sociales para que estés enterado de noticias y lo más relevante de esta icónica agrupación.