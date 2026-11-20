Este viernes 20 de noviembre se estará jugando uno de los últimos partidos del torneo, pues el Juárez FC (18°) estará recibiendo a los Atlas (5°) en un encuentro más que intenso, pues depende de los rojinegros poder subir en la tabla general y posicionarse en un mejor lugar en la Liguilla.

Te puede interesar: OFICIAL: Tigres vs. América será transmitido por Azteca 7, fecha y hora para ver el partido de la Liga BBVA MX en México

Si no quieres perderte ningún detalle de este partido de la Liga BBVA MX y te encuentras desde los Estados Unidos, nosotros te explicaremos a qué hora podrás ver jugar al equipo fronterizo y a los zorros que han dado una gran temporada y que aspiran a ser uno de “los caballos negros” del torneo.

A qué hora es la transmisión del partido de la Liga BBVA MX entre Juárez vs. Atlas si estoy en Estados Unidos

Es importante que sepas que este partido será a las 9:00 pm (Hora del Centro de México), por lo que si te encuentras en los Estados Unidos, podrás seguirlo a las:

Hora del Este: 10:00 pm

Hora Central: 9:00 pm

Hora de la Montaña: 8:00 pm

Hora del Pacífico: 7:00 pm

¿Quién ganará el partido de Juárez vs. Atlas?

Si bien, el Atlas ha tenido una gran campaña alcanzando la cuarta posición de la tabla general del Torneo de Apertura 2026, en sus últimos 5 encuentros tienen un récord de 3 victorias y dos derrotas; por otro lado, Juárez está en última posición y en sus últimos 5 partidos lleva dos derrotas, un empate y dos victorias.

Aunque los locales ya no tienen nada por disputar, esperan irse con la frente en alto de cara a un nuevo torneo, por lo que cerrar con una victoria frente a su afición en el Estadio Olímpico Benito Juárez podría ser un gran resultado.