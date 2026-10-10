⁠Link libre y gratis para ver el partido de Juárez vs. Tijuana, desde México hoy 10 de octubre del 2026

Por la tarde de hoy, FC Juárez y Tijuana se disputarán uno de los duelos más esperados del Apertura 2026 la Liga MX. Se debe tomar en cuenta que, de manera oficial, el encuentro está programado para disputarse en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México, y si no quieres perderte nada, podrás seguir el juego totalmente GRATIS y en directo por Azteca 7 y el siguiente LINK.

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¿Cuál es el link para ver GRATIS el partido entre FC Juárez y Tijuana hoy 10 de octubre del 2026?

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FC Juárez y Tijuana: ¿A qué hora es y en dónde se juega el partido de la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX?

Oficialmente, el partido entre FC Juárez y Tijuana, correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2026, se llevará a cabo este 10 de octubre del 2026 en punto de las 17:00 horas (tiempo del centro de México), teniendo como sede al Estadio Olímpico Benito Juárez de Ciudad Juárez.

¿Cómo llegan FC Juárez y Tijuana al encuentro de hoy sábado 10 de octubre?

Los dirigidos por Gustavo Lema, FC Juárez, llegan al encuentro tras una pesada crisis de resultados, ubicándose en el lugar 18 de la tabla general y sumando solamente 3 puntos de los 30 posibles. La escuadra enfrentó su última derrota en contra de León.

Del otro lado, el Club Tijuana, dirigido por Sebastián "Loco" Abreu, llega en una mejor posición, pero también con una reciente derrota en contra de Atlas, cayendo hasta la novena posición y sumando solamente 14 puntos.