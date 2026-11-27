Estamos por ver el cierre de una de las finales más cerradas de la Liguilla, pues Las Águilas del América estarán recibiendo en casa a Los Rayados del Monterrey en el Estadio Banorte, en un partido que promete ser de los mejores del día donde todo podría pasar…

Te puede interesar: América vs. Rayados: Canal de TV Abierta para ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Liga BBVA MX

Si este fin de semana no podrás ver este partido desde casa, tenemos buenas noticias para ti, pues podrás disfrutar de la transmisión en vivo desde la app de TV Azteca En Vivo, la cuál puedes descargar completamente gratis, siendo una de las mejores opciones para ver estos Cuartos de Final del futbol mexicano.

¿En dónde ver el partido de América vs. Rayados?

¿Qué está pasando Doctor García? Como sabrás, podrás ver el partido de la vuelta de los Cuartos de Final de la Liga BBVA MX por Azteca 7 y si no podrás verlo desde casa, tenemos una buena noticia para ti, pues la aplicación de TV Azteca En Vivo transmitirá en simultáneo la señal de Azteca 7, por lo que aquí podrás ver cada detalle del encuentro.

Esta aplicación es completamente gratis y está disponible para celulares con sistema operativo iOS y Android, por lo que puedes descargarla desde la AppStore y la PlayStore, donde además de encontrar este partido, podrás seguir todo nuestro contenido.

¿A qué hora juega América vs. Monterrey?

Podrás ver este juego que definirá a un semifinalista este sábado 28 de noviembre en punto de las 9:00 pm, donde nuestros comentaristas y analistas llevarán cada detalle de lo que sucede hasta donde te encuentres.

Recuerda que esta serie está empatada 0-0, por lo que un gol a favor del conjunto de Coapa podría inclinar todo de un lado, por lo que el conjunto de “La Pandilla” no se guardará nada.