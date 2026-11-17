Este martes 17 de noviembre estaremos viviendo la vuelta de los Cuartos de Final de la Liga de Naciones, donde el fin de semana pasado la Selección de México se vio en terribles problemas ante su similar de Jamaica al encontrarse 0-3 en el marcador en su visita al National Stadium de Kingston.

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Para sorpresa de muchos, este encuentro terminó 3-2 en favor al conjunto de los “Reggae Boyz”, por lo que la vuelta será cardiaca, misma que podrás seguir a través de la aplicación gratuita de TV Azteca En Vivo, la cuál puedes descargar desde la PlayStore y la AppStore, pues está disponible para celulares con sistema operativo Android o iOS, por lo que prácticamente podrás verlo desde cualquier lugar.

¿A qué hora es el partido de México vs. Jamaica?

Si tú al igual que todo el país no se quiere perder la transmisión de Azteca 7 en vivo y directo, es importante que sepas que traeremos para ti este encuentro en punto de las 8:20 pm, en donde podremos conocer al finalista de esta llave que ha dado mucho de qué hablar, pues aunque Jamaica fue contundente, el equipo nacional logró demostrar su capacidad de reacción.

Será por la señal de Azteca 7 en televisión, app de TV Azteca En Vivo o nuestro sitio web que los mejores comentaristas y analistas llevarán a ti cada detalle de este partido que podría ser crucial en el arranque de la era de Rafa Márquez como técnico de la Selección y de el cambio generacional.

¿En dónde se jugará el partido de México vs. Jamaica?

Aunque muchas personas tienen ubicado como referente el Estadio Banorte como la casa principal de la Selección Nacional de México, en esta ocasión el conjunto nacional estará jugando de local en el Estadio BBVA de Guadalupe, Monterrey, uno de los más imponentes del continente.