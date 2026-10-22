¿Murió el Vampiro Canadiense? Esto se sabe del supuesto fallecimiento del exluchador de la AAA

En las últimas horas, el nombre de Ian Richard Hodgkinson, mejor conocido como el Vampiro Canadiense, se ha colocado dentro del centro de la atención después de que comenzaran a circular supuestos rumores sobre su fallecimiento desde el pasado 20 de octubre; no obstante, se debe dejar en claro que esto ya fue desmentido y que el exluchador de la AAA se encuentra estable a pesar de lidia con severas secuelas físicas provocadas por sus casi 40 años de trayectoria en el ring.

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¿Qué se sabe sobre los supuestos rumores de la muerte de Ian Richard Hodgkinson, conocido como el Vampiro Canadiense?

Los rumores sobre la muerte de Ian Richard Hodgkinson, el icónico Vampiro Canadiense, se han corroborado como falsos, pues en diversos señalamientos se comentó que tanto comunicadores como periodistas deportivos se acercaron a sus allegados para conocer la verdad, quienes rechazaron la noticia y confirmaron que el exluchador se encuentra bien.

Es importante destacar que fue dentro de la conversación digital que se comenzó a viralizar la versión de su muerte desde el pasado 20 de octubre del año en curso, sin que se confirmara por su círculo cercano o personal involucrado en su carrera, lo que generó confusión e incertidumbre colectiva entre sus fans y seguidores.

¿Cuál es el estado de salud real del Vampiro Candiense al día de hoy 21 de octubre del 2026?

De acuerdo con lo que se ha reportado hasta ahora, Ian Richard Hodgkinson, actualmente de 59 años, se encuentra lidiando con severas secuelas físicas provocadas por sus casi 40 años de trayectoria dentro del ring, de entre las cuales también se señalan afectaciones nerviosas y óseas.

Tras su retiro formal de la lucha libre, el también músico reside en Monterrey, México, estado en donde se mantiene activo de manera profesional en la producción de podcasts, programas de televisión y proyectos musicales que combina con un activismo activo.