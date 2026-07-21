Kaylee Hottle, joven actriz de Godzilla x Kong, muere a los 19 años en accidente

La industria del cine está de luto luego de que se confirmara la muerte de Kaylee Hottle, la joven actriz que conquistó al público con su interpretación de Jia en Godzilla vs. Kong (2021) y Godzilla x Kong: The New Empire (2024). La noticia la dio a conocer su padre, Joshua Hottle, quien informó que la actriz de 19 años había perdido la vida tras sufrir un grave accidente automovilístico en el estado de Maryland, Estados Unidos.

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¿Qué le pasó a Kaylee Hottle?

De acuerdo con la información que compartió su padre, Kaylee perdió la vida luego de sufrir un fatal accidente en Maryland. Con todo el dolor de su corazón, su padre también dio a conocer la noticia mediante una transmisión en vivo en lengua de señas estadounidense (ASL), en la que expresó el profundo dolor que atraviesa la familia. No se conocen los detalles de cómo sucedió el accidente ni en qué estado quedó la actriz; por lo pronto, su padre hará un viaje a Texas para poder realizar los trámites correspondientes.

|Michael Buckner/Variety via Getty Images

¿Quién era Kaylee Hottle?

Kaylee Hottle, a sus 19 años, ya era un símbolo de inclusión dentro de Hollywood, pues era sorda. Su debut en la pantalla fue con el filme de Godzilla vs. Kong, donde interpretó a Jia, una pequeña niña con un vínculo muy especial con King Kong y capaz de comunicarse con él mediante lengua de señas. Su personaje fue elogiado y querido por los fanáticos de la franquicia, lo que le permitió regresar para la secuela: Godzilla x Kong: The New Empire.

El legado que Kaylee Hottle deja en el cine

Aunque su carrera apenas comenzaba, su presencia en Hollywood marcaba una diferencia y hacía referencia a lo importante que es la inclusión de todas las personas en el cine con personas que auténticamente representan a una minoría. Ella fue un ejemplo de que la diversidad puede enriquecer las grandes producciones de Hollywood.

