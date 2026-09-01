Es OFICIAL: Azteca 7 transmitirá el FC Juárez vs. Pachuca, fecha, hora y cómo ver el partido completamente GRATIS

Es oficial: el equipo FC Juárez recibirá a Pachuca el próximo viernes 4 de septiembre en el Estadio Olímpico Benito Juárez por la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Lo mejor de todo es que podrás ver el partido completamente gratis a través de Azteca 7. Y si ese día por cualquier motivo no puedes estar frente al televisor, también recuerda que puedes disfrutar del encuentro en el sitio web y la aplicación de TV Azteca gratis y en vivo. El silbatazo inicial es en punto de las 9:00 PM, tiempo del centro de México, pero te recomendamos seguir la transmisión desde las 8:45 PM para que estés bien informado de todo lo que se vivirá en el evento.

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¿Cuándo y a qué hora juegan Juárez vs. Pachuca?

El partido se disputará este viernes 4 de septiembre de 2026 a las 9:00 PM, hora del centro de México. El escenario de esa noche será el donde los Bravos buscarán sacar toda la ventaja posible, pues esta vez juegan como locales. Los Tuzos deberán esforzarse al máximo para ganar este partido y salir de la zona baja de la clasificación.

¿Cómo llegan Pachuca y Juárez al partido?

Llegó la Jornada 7 de Liga BBVA MX y Pachuca se las está viendo negras, pues llega con apenas cinco puntos después de seis jornadas, por lo que necesita reaccionar lo más pronto posible, pues se está quedando sin tiempo. Juárez debe aprovechar el nerviosismo y la incertidumbre que vive el equipo rival para hacerse más fuerte y buscar mejorar aún más.