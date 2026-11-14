La Selección Mexicana visita Kingston por los cuartos de final de la Nations League. Conoce cuándo comienza la transmisión y dónde verla sin costo.

Este sábado 14 de noviembre, México se enfrentará a Jamaica dentro de los cuartos de final de la Concacaf Nations League y si te preguntas por dónde ver totalmente GRATIS el partido, recuerda que TV Azteca contará con la transmisión en directo por Azteca 7, tanto en su señal digital como abierta. Recuerda que de manera oficial se espera que el partido comience en punto de las 19:00 horas (tiempo de México).

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¿Dónde ver Jamaica vs. México EN VIVO y GRATIS?

Fecha: sábado 14 de noviembre de 2026.

sábado 14 de noviembre de 2026. Inicio de transmisión: 18:50 horas.

18:50 horas. Hora del partido: 19:00 horas.

19:00 horas. Canal: Azteca 7, televisión abierta.

Azteca 7, televisión abierta. En línea: Ver la transmisión GRATIS en TV Azteca.

Ver la transmisión GRATIS en TV Azteca. Sede: Estadio Nacional de Kingston, Jamaica. TV Azteca+1

¿Cómo llega la selección nacional para su enfrentamiento de cuartos de final contra Jamaica?

Los mexicanos llegan a los cuartos de final de la CONCACAF Nations League, enfrentando una prueba clave en el debut oficial de Rafael Márquez como director técnico. No obstante, este partido se presenta como la oportunidad del directivo debutante de obtener un triunfo tras un inicio atormentado y con el asegurar el boleto Final Four como el pase directo a la Copa Oro 2027.

¿Cómo llega Jamaica para su encuentro contra México este sábado 14 de noviembre del 2026?

Del otro lado, la selección de Jamaica llega con el compromiso de reformarse tras una reconstrucción generacional y diversos conflictos por lesiones, apostando por una plantilla joven y por aprovechar su condición de local en el Estadio Nacional de Kingston.