La fase regular del futbol mexicano está por llegar a su final este fin de semana y uno de los encuentros que podrás disfrutar este viernes es el de FC Juárez contra Atlas. Los Bravos recibirán a los rojinegros en un partido correspondiente a la Jornada 17 de la Liga BBVA MX.

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Si no quieres perderte de este partido y no tienes televisión cerca o prefieres seguir el encuentro desde tu celular, computadora o tableta, hay buenas noticias, ya que la transmisión estará disponible GRATIS por internet a través del sitio web de Azteca 7. Aquí te compartimos el enlace directo para que no te pierdas ningún detalle delViernes Botanero.

¿Cuál es el link DIRECTO para ver Juárez vs. Atlas GRATIS y EN VIVO?

Los aficionados de Juárez y Atlas podrán seguir el partido sin necesidad de contratar una plataforma de paga ya que el partido que está programado para este viernes a las 9:00 pm y que se disputará en el Estadio Olímpico Benito Juárez podrá verse completamente EN VIVO y GRATIS a través de Azteca 7. Sin embargo, si no cuentas con un televisor cerca puedes seguir el encuentro mediante el sitio web de Azteca 7 buscar el botón rojo que dice EN VIVO y empezar a disfrutar. Otra manera sencilla, fácil y directa es dar click en el siguiente enlace: EN VIVO y GRATIS FC JUÁREZ VS ATLAS

También puedes hacerlo mediante la aplicación de TV Azteca EN VIVO o TV Azteca Deportes, para quienes prefieran seguir las acciones desde un dispositivo móvil o computadora.

Recuerda que al ser una transmisión especial podrás seguirla a partir de las 8:50 pm, unos minutos antes del silbatazo inicial para escuchar el mejor análisis de nuestros comentaristas: Christian Martinoli, Luis García, Zague y Jorge Campos.

¿Cómo llegan Juárez y Atlas a la Jornada 17 de la Liga MX?

En el último compromiso de la fase regular, los dos equipos llegan con objetivos diferentes por un lado los comandados por Gustavo Lema buscan cerrar el torneo con una tercera victoria consecutiva, luego de imponerse 3-1 al Querétaro y 1-0 al Atlético de San Luis. Los Bravos suman 11 puntos y se encuentran en la parte baja de la clasificación. Mientras que los rojinegros del Atlas se colocan como el quinto lugar de la tabla general con 27 unidades con los cuales aseguraron su boleto a la Liguilla.