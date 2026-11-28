Este sábado 28 de noviembre se estará jugando la vuelta de los Cuartos de Final entre el América vs. Rayados, uno de los partidos más esperados de la jornada pues la ida concluyó con un ajustado marcador de 0-0, por lo que la eliminatoria está prácticamente para cualquiera de las dos escuadras.

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Siendo este uno de los juegos que no te puedes perder, te compartiremos este link libre y directo para que puedas ver este encuentro que terminará por definir a un semifinalista de la Liga BBVA MX, en caso de que no puedas seguir nuestra transmisión de televisión, en donde podrás ver completamente en vivo la transmisión de Azteca 7.

¿A qué hora juega América vs. Rayados hoy?

Este partido será en punto de las 9:00 pm, por lo que te recomendamos sintonizar por el link compartido o Azteca 7 nuestra transmisión en vivo, pues aunque América recibe en el Estadio Banorte a los Rayados del Monterrey, no hay nada seguro para nadie y los regiomontanos van por la épica.

Aunque el partido de ida empataron sin goles, el club visitante está obligado a ganar, pues con un empate, América terminaría pasando debido a que en el torneo regular quedó en 3ra posición, mientras que Rayados fue 6to.

América vs. Rayados: ¿Quién tiene más probabilidad de pasar?

Esta podría ser una de las llaves más complejas, pues si bien, el conjunto de Coapa se perfila como favorito, en los últimos 6 partidos no ha ganado ni un encuentro, de hecho hay quienes aseguran que han ido cayendo junto a la estrategia del DT Guillermo Almada.

Por otro lado, el conjunto de Monterrey sabe sufrir y podría dar la sorpresa esta noche en el antes llamado Estadio Azteca, por lo que sabemos que será un encuentro por Azteca 7 que no te querrás perder por nada del mundo.