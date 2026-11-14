Este sábado 14 de noviembre el mundo del boxeo se ha vestido de luto, pues se confirmó el fallecimiento del pugilista profesional Óscar “Patroncito” Morales a la edad de 20 años, siendo considerado como una de las promesas mexicanas de este deporte.

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En los últimos meses Óscar se comenzaba a consolidar como una de las caras del boxeo mexicano, pues incluso en febrero de este mismo año se hizo con el título ligero de Fecombox tras haber vencido a Luis “Sismo” Corona, lo cuál ha dejado una incógnita sobre qué pasará con este.

¿Qué le pasó al boxeador Óscar “Patroncito” Morales?

Los motivos de la causa del fallecimiento aún no se hacen públicas, aunque su promotora Coliseo Boxing Promotions y su entrenador Alfredo Caballero confirmaron su partida aunque no compartieron más detalles de este hecho que ha estremecido a la comunidad del boxeo en México.

Se espera que en los próximos días se revelen más detalles sobre la causa de muerte del boxeador, pues de a poco se había convertido en todo un referente de este deporte en el norte del país, una de las zonas más competitivas para el crecimiento de pugilistas.

¿Quién era Óscar “Patroncito” Morales?

Nacido en Hermosillo, pero criado en Nogales, Óscar “Patroncito” Morales se convirtió en uno de los boxeadores más destacados de Sonora, pues dentro de su carrera consiguió 9 victorias (de las cuáles 4 fueron por knockout), un empate y 0 derrotas.

“Patroncito” se encontraba en el mejor punto de su carrera llena de ascensos pues en febrero se había hecho del título de peso ligero de la Federación de Comisiones de Boxeo, el cuál, lamentablemente quedaría en vacante, ya que fue el último portador natural.