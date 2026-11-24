Hace unas horas se confirmó una noticia que ha estremecido al futbol de nuestro país, pues se dio a conocer que el futbolista Luis Alberto Ríos, quien también era conocido como “El More” fue asesinado con arma de fuego por un grupo de sujetos, hecho que le ha dado la vuelta al país.

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De acuerdo con la primera información que ha trascendido, el atroz crimen se suscitó este domingo 22 de noviembre en Irapuato, Guanajuato cuando un presunto grupo armado entró a un centro deportivo ubicado como “La Estrella”, donde el futbolista fue agredido y una persona más resultó herida.

Asesinan a futbolista en Guanajuato, Luis Alberto Ríos

Según medios locales, Luis Alberto Ríos habría sufrido un ataque directo, dejando en shock a la comunidad tras la partida del futbolista de 26 años que militaba para el Arandas FC, un equipo de futbol amateur que compite en la Liga Irapuatense de Futbol Amateur (LIFA) en el estado de Guanajuato.

Este triste noticia estremeció alas personas cercanas al joven de 26 años, pues hasta hace poco Luis Alberto se mantenía activo dentro del circuito del futbol mexicano, siendo que se le recuerda por su paso en equipos como “Los Brujos” del Atlético San Francisco, equipo con el que fue campeón de la Tercera División de México.

Además de haber destacado en el balompié profesional mexicano, “El More” también es recordado por haber sido profesor de futbol en la Academia de Futbol Loros, por lo que se había establecido como una figura local.

¿Por qué asesinaron al futbolista Luis Alberto Ríos?

De momento no han habido más reportes locales, pues se sabe no hay ningún detenido o sospechosos sobre el crimen que según testigos parece haber sido un ataque directo, por lo que se espera que en las próximas horas las autoridades compartan mayor detalle sobre este terrible crimen.