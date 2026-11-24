El mundo deportivo especialmente el del fisicoculturismo mexicano se encuentra de luto al confirmarse la muerte de uno de los grandes referentes, José Luis Garza Ortiz, mejor conocido como “El Choco” o “Chocomilk”. De acuerdo con información difundida murió este martes 24 de noviembre de 2026 a los 90 años.

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El nombre de José Luis Garza Orti quedó ligado a la historia del fisicoculturismo y el levantamiento de pesas, pero también a la formación de generaciones de atletas que encontraron en él a un maestro y una inspiración.

También su nombre ha sido ligado en el mundo del entretenimiento y bajo del ring al ser padre de la actriz Raquel Garza.

¿Quién fue José Luis “El Choco” Garza?

El histórico atleta nació el 3 de enero de 1936 y comenzó su carrera en el cuadrilátero cuando empezó a entrenar a los 17 años, partir de ese momento se convirtió en una figura del deporte. Ganó cuatro veces el título de Mr. México y en 1978 obtuvo Mr. Latinoamérica, donde se midió con representantes de Cuba, Venezuela, Ecuador y Brasil.

A esos logros se sumaron cinco campeonatos nacionales de levantamiento de pesas y marcas en halterofilia. En 1967 se tiene el registro de que logró levantar 125 kilogramos y estableció un registro que marcó su carrera.

¿Cómo fue el legado de “El Choco” como entrenador?

Más allá de las competencias, “El Choco” dejó huella desde su gimnasio de la calle Dos de Enero, en Tampico, donde compartió enseñanzas con generaciones. Incluso durante 2026 continuaba ejercitándose y dando consejos sobre alimentación, técnica y prevención de lesiones.

En noviembre de 2017 ingresó al Salón al Mérito Deportivo de Tamaulipas. En 2024 recibió otro homenaje por sus más de 70 años de trayectoria. Tras confirmarse su fallecimiento, el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes expresó sus condolencias.