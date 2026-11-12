Hace unas horas se dio a conocer la muerte del futbolista de 20 años Mahmoud Kamal Abdel-Malek, esto tras haber sido víctima de un ataque aéreo en Palestina, hecho que ha generado conmoción dentro del mundo del deporte, pues era portero del Club Deportivo Gaza.

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La noticia fue dada a conocer por la Asociación Palestina de Futbol (PFA), institución que reveló que el joven se encontraba en el barrio de Sabra, al sur de Gaza, donde lamentablemente se ha llevado la violencia a nuevos niveles el pasado martes 10 de noviembre.

Muere futbolista Mahmoud Kamal Abdel-Malek

La muerte de Abdel-Malek ha generado todo tipo de reacciones, pues tan solo era un joven con una vida por delante e incluso habían pasado solo unos días de que jugara la gran final de la división de Gaza y el Norte de Gaza de la Copa de los Mil Mártires en donde resultó subcampeón, siendo que este torneo que surgió como tributo a todas las personas del deporte fallecidas en estas condiciones desde 2023.

La partida de este jugador solo es un reflejo de lo que sucede en el mundo, donde son los civiles quienes se llevan la peor parte.

¿Quién era Mahmoud Kamal Abdel-Malek?

Con tan solo 20 años de edad, Abdel-Malek era descrito como “una leyenda de su club”, donde tomando en cuenta lo limitados que pueden ser los recursos para formarse dentro de este deporte, este era uno de esos jóvenes que soñaba con avanzar más allá en la vida de la mano del deporte.

De momento se habla sobre uno de los miles de deportistas que han sufrido en carne viva los estragos de este tipo de conflictos en aquella parte del mundo.