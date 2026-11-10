Este martes 10 de noviembre se dio a conocer que una de las figuras más grandes del béisbol de las Grandes Ligas partió dejando un gran legado, pues se confirmó la muerte del cátcher Bob Boone a la edad de 78 años, siendo recordado como una de las leyendas de la MLB.

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Fue a través de redes sociales que su hijo Breth confirmó la muerte de Boone, quien habría fallecido el lunes, donde posteó lo siguiente: “El béisbol perdió a un grande ayer. Descansa en paz, papá, te quiero”.

¿Quién fue Bob Boone? La leyenda del béisbol

Recordado como una de las figuras más grandes de los años 80’s, Bob Boone fue uno de los beisbolistas más exitosos de la década pues tras su paso en el equipo de los California Angels logró ganar cuatro veces el Guante de Oro en los años de 1982, 1986, 1987 y 1988, siendo un logro bastante importante de manera individual.

También consiguió ganar la Serie Mundial en su paso con los Phillies de Filadelfia en el año de 1980, siendo este el primer título de la franquicia, en donde el cátcher tuvo una gran participación en el sexto juego de la final vs. los Kansas City Royals.

Además de su gran paso por la Liga Mayor de Béisbol, ha hecho historia en la liga al formar parte de la primera familia que comparte tres generaciones de manera profesional en este deporte, pues su padre e hijos Breth y Aaron también tuvieron participación.

Aunque se retiró en el año de 1990, tuvo un breve paso como Mánager de los Royals de Kansas City de 1995 a 1997 y los Reds de Cincinnati de 2001 a 2003.

We are saddened by the passing of Bob Boone, part of one of baseball’s most historic families.



Along with his father Ray, and his sons Bret and Aaron, the Boones became the first family to field three generations of Major League players, all of them All-Stars.



Bob, a catcher… pic.twitter.com/QBilQAZLM9 — MLB (@MLB) November 10, 2026

¿De qué murió el beisbolista Bob Boone?

De momento aún no se ha dado a conocer la causa de muerte de la leyenda del béisbol, aunque se espera que en los siguientes días tanto su familia como los equipos para los que sirvió compartan un poco más sobre lo que fue la causa de muerte oficial del cátcher que tuvo uno de los mejores pasos en la MLB.