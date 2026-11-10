Muere joven jockey de 22 años tras sufrir una trágica caída; conmoción por su inesperada partida

La comunidad hípica se encuentra de luto luego de confirmarse la muerte de la joven jockey australiana Izzy Neale de 22 años, quien perdió la vida luego de sufrir un aparatoso accidente durante una carrera. La noticia fue confirmada por su familia.

De acuerdo con información difundida la tragedia ocurrió mientras participaba en una competencia en Nueva Gales del Sur, Australia. Su fallecimiento ha generado una ola de reacciones por parte de colegas, familiares y allegados quienes recuerdan su carrera y pasión por los caballos.

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¿De qué murió Izzy Neale?

Tras revelarse el deceso de la deportista, se indicó que el accidente ocurrió el domingo 8 de noviembre de 2026 durante la Warren Shire Cotton Cup, una competencia de mil 600 metros. Durante el evento Izzy montaba el caballo Marno cuando cerca de los últimos 400 metros el animal sufrió una caída que provocó que la australiana saliera disparada.

Tras el impacto, Neale quedó inconsciente y recibió atención médica de emergencia en el lugar. Debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladada en helicóptero al Hospital de Dubbo, donde permaneció bajo atención especializada. Sin embargo, este martes 10 de noviembre se confirmó su deceso. Por otro lado, el caballo Marnoo también sufrió heridas graves y tuvo que ser sacrificado debido a una lesión en una de sus patas delanteras.

¿Quién era Izzy Neale?

Izzy Naela era una joven deportista australiana que destacó por su amor hacia los animales, según el mensaje difundido por la familia su amor por los caballos comenzó desde sus primeros años de vida, incluso antes de aprender a caminar.

Con el paso del tiempo, esa afición se convirtió en una carrera profesional. Neale comenzó su trayectoria como jockey en febrero de 2024 y trabajó como aprendiz bajo la preparación del entrenador Scott Singleton.

Durante su corta carrera logró obtener 88 victorias, entre ellos destacó su primera victoria profesional con Scruff’s Magic, en Condobolin.