El mundo del deporte, especialmente del buceo, se encuentra de luto tras darse a conocer la muerte de Jeanine Grasmeijer, reconocida apneísta neerlandesa que alcanzó fama internacional por sus impresionantes descensos bajo el agua sin utilizar equipo de respiración. De acuerdo con la información difundida, la atleta falleció el pasado 16 de noviembre de 2026 a los 33 años, aunque la noticia fue dada a conocer recientemente por la familia.

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A través de redes sociales familiares de Grasmeijer confirmaron la muerte de la joven y aprovecharon para dejar unas palabras de aliento y reconocimiento por todo el esfuerzo que hizo en vida. Asimismo, expresaron el dolor que atraviesan por su partida.

¿De qué murió Jeanine Grasmeijer?

Hasta el momento la causa de muerte de Grasmeijer quien consiguió importantes reconocimientos y se convirtió en una de las figuras destacadas de su generación no han sido reveladas públicamente. En el comunicado solo se enfocaron en mencionar que la deportista había perdido la batalla, pero no dieron más detalles sobre si enfrentaba alguna enfermedad.

¿Quién era Jeanine Grasmeijer y cuáles fueron sus récords mundiales?

Jeanine Grasmeijer fue una deportista neerlandesa especializada en apnea (buceo libre), una disciplina que consiste en sumergirse o permanecer bajo el agua conteniendo la respiración, sin utilizar tanques de oxígeno.

Debido al esfuerzo que logró desde el inicio de su carrera su nombre comenzó a consolidarse, principalmente en 2013, cuando tenía apenas 20 años y consiguió un récord mundial femenino en la modalidad de inmersión libre (FIM) tras descender hasta los 90 metros en Kalamata, Grecia. Aunque su marca fue superada seis días después por la rusa Natalia Molchanova, Jeanine volvió a demostrar su capacidad y recuperó el récord en 2016, durante el DeepSea Challenge celebrado en Bonaire, donde alcanzó los 92 metros en 3 minutos y 46 segundos.

Jeanine Grasmeijer también logró colgarse la medalla de oro en inmersión libre durante el Campeonato Mundial de Profundidad AIDA de 2015. Ante la pérdida de una gran atleta, la organización AIDA lamentó su fallecimiento y destacó que sus logros la convirtieron en una pionera de esta disciplina.