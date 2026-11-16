Promesa del futbol y excantero de Pumas pierde la vida a los 31 años en Canadá; su familia pide ayuda para repatriarlo

La comunidad futbolística veracruzana se vistió de luto al confirmarse la muerte de Miguel Guevara Campos, exjugador de las fuerzas básicas de Pumas y considerado una promesa del futbol. De acuerdo con información difundida, Campos de 31 años perdió la vida mientras se encontraba en Canadá, país al que habría emigrado con el objetivo de buscar mejores oportunidades.

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El jugador habría muerto el pasado 10 de noviembre y debido a que su decesos se reportó en otro país, la familia atraviesa una complicada situación económica ya que ahora necesitan reunir recursos económicos para trasladar los restos del joven a Veracruz y darle el último adiós en su tierra natal.

¿De qué murió Miguel Guevara Campos?

Hasta el momento no se ha reportado información oficial y de manera pública que revelen las causas ni las circunstancias exactas de la muerte del futbolista. Tras reportarse la muerte fuera del país de origen del futbolista mexicano se deben realizar los procesos de repatriación.

Sin embargo, debido a los altos costos que requieren este tipo de procedimientos la familia y amigos comenzaron una campaña de recaudación mediante GoFundMe, con una meta de 500 mil pesos. También se ha informado que se orgnizó un torneo relámpago de futbol para el próximo 21 de noviembre en Xalapa, Veracruz, cuyos recursos serán destinados en apoyo de la familia.

“Los gastos de repatriación son muy elevados y superan las posibilidades de su familia en este momento. Por ello, apelamos a la solidaridad que siempre ha caracterizado a nuestra comunidad. Cualquier aportación, por pequeña que parezca, será de gran ayuda para lograr que el capitán Guevara regrese a casa”, señala la descripción de la recacudación de fondos.

Muere Miguel Guevara Campos La comunidad futbolística veracruzana se vistió de luto al confirmarse la muerte de Miguel Guevara Campos. (Captura de pantalla GoFundMe)

¿Quién era Miguel Guevara Campos?

El jugador era originario de Tuzamapan,Coatepec. Desde muy joven Miguel construyó una trayectoria dentro del futbol. Formó parte de las fuerzas básicas del Pachuca y posteriormente llegó a las categorías Sub-15, Sub-17 y Sub-20 de Pumas. Entre sus compañeros y dentro de la cancha era conocido como “Capitán Guevara”.

También participó con equipos como Delfines de Coatzacoalcos, Reynosa y Tiburones Rojos. Uno de sus capítulos más importantes fue su paso por Jaguares de la Universidad de Xalapa, donde fue capitán y formó parte del equipo campeón de CONADEIP en 2020.