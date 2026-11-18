En las últimas horas un posteo en redes se hizo viral, mismo que ha espantado a más de uno, pues la cuenta verificada de Instagram conocida como “@gattimania”, compartió una publicación del querido actor Danny Devito en blanco y negro con la inscripción “November 17 1944 - 2026”, lo que en seguida sorprendió a más de uno, pues se interpretó como su muerte...

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Antes de que enciendan las alarmas, es importante que sepas que el actor se encuentra bien y que de hecho al día 17 de noviembre fue su cumpleaños número 82, siendo que esta cuenta en realidad lo felicitó pero de una manera poco convencional que únicamente atertó a propios y extraños, siendo que esa cuenta con más de 70 mil seguidores se dedica a subir contenido sobre entretenimiento y cultura pop.

¿Cuál es el estado del actor Danny Devito?

De hecho desde el mismo mes de septiembre han comenzado a circular publicaciones del actor con tintes lúgubres, aunque estos han sido completamente falsos y de hecho, rebasando el 8vo piso, el actor estadounidense actualmente se encuentra trabajando en proyectos como en la serie de It’s Always Sunny in Philadelphia donde da vida a Frank Reynolds, misma que recientemente estrenó su temporada número 18.

Además, el 15 de octubre asistió al Festival de Sitges en Barcelona, España, donde Dany recibió un emotivo homenaje por el 30° aniversario de la película de Matilda, donde además estuvo en la presentación de la película de comedia y suspenso llamada Drag, misma en la que actúa su hija, Lucy Devito.

¿Cuáles son las películas más famosas de Dany Devito?

La carrera de Danny Devito dentro del mundo del entretenimiento data desde 1969, cuando comenzó participando en obras de teatro en el circuito off-Broadway, el cuál hace referencia a que participaba en la ciudad de Nueva York… Pero no en las grandes producciones.

Fue hasta una década después, en 1979 que el actor se consolidó como uno de los más versátiles gracias a su actuación en la serie “Taxi”, misma que le hizo ganar un premio Emmy y un Globo de Oro al “Mejor Actor de Reparto”.

Fue justo en la década de los 80’s y 90’s que Devito se convirtió en uno de los actores más célebres y queridos gracias a su participación en trabajos como: