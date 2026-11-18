No cabe duda que si de grandes actores hablamos, uno de los nombres que aparecen en primer lugar sin duda alguna es el de Samuel L. Jackson quien ha logrado un éxito comercial histórico tras ser parte del Universo Cinematográfico de Marvel y Star Wars. Por otro lado, su impacto ha sido global ya que ha trabajado con otros cineastas como Quentin Tarantino o Spike Lee en cintas como Pulp Fiction, Django Unchained, The Hateful Eight y Do the Right Thing, Jungle Fever.

Samuel L. Jackson: ¿Por qué nunca ha recibido un Premio Oscar?

Si bien Samuel L. Jackson nunca ha ganado un Premio Oscar, sí ha estado nominado y que en 1995 compitió en la categoría “Mejor Actor de Reparto”, sin embargo no obtuvo los votos suficientes para llevarse la estatuilla. A pesar de esto, el actor recibió su Oscar honorífico el 25 de marzo de 2022 durante la ceremonia de los Premios de los Gobernadores (Governors Awards) en Hollywood, galardón que le entregó el actor Denzel Washington, esto sucedió dos días antes de la 94.ª edición de los Premios Oscar.

Ahora bien, La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas no ha dado a conocer las razones exactas por las que no se le ha otorgado un Oscar al actor, sin embargo el actor ha mencionado que su éxito profesional no se basa por recibir un Oscar; “Nunca iba a permitir que los Óscar midieran mi éxito o fracaso como actor”, fue parte de lo que el actor declaró a la revista Times.

¿Quién es Samuel L. Jackson?

Samuel Leroy Jackson, mejor conocido como Samuel L. Jackson es un destacado actor y productor estadounidense, quien ha debutado en cine, teatro y televisión, es considerado uno de los más taquilleros en la historia del cine. Ha interpretado a Nick Fury en el Universo Cinematográfico de Marvel y a Mace Windu en la saga Star Wars. A pesar de no haber obtenido ningún Premio Oscar, cuenta con otros galardones como un BAFTA a Mejor actor de reparto por Pulp Fiction (1994)y el premio a Mejor interpretación masculina en el Festival de Cannes, por su trabajo en Jungle Fever (1991) además de que también tiene un Independent Spirit Award por Pulp Fiction.