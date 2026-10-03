¿Cuál es la pelea de box que transmitirá Azteca 7 HOY sábado 3 de octubre?

Esta sábado el deporte será el protagonista de todo el día, pues estaremos viendo a través de la señal de Azteca 7 estará llevando hasta tu hogar el partido amistoso de Estados Unidos vs. México y al terminar, podrás disfrutar de un gran combate de box.

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Como parte de Box Azteca, podremos seguir completamente gratis la pelea de el japonés Kyonosuke Kameda vs. el mexicano “Logan” Hernández, en una pelea que generó altas expectativas en las últimas semanas, pues son dos de los talentos emergentes en el pugilato mundial peso pluma.

¿Quién es “Logan” Hernández y cuál es su récord?

Sebastián “Logan” Hernández es un joven de 25 años originario de Tijuana, Baja California y es considerado por muchos como uno de los boxeadores mexicanos más destacados del momento, teniendo un gran record, pues suma en total 23 peleas, siendo que lleva 22 victorias, de las cuáles 19 han sido por knockout y una derrota, misma que generó polémica por su desempeño mostrado, pues hay quienes no estuvieron de acuerdo en esta decisión.

¿Quién es Kyonosuke y cuál es su record?

El originario de Osaka, Japón de 28 años es uno de los boxeadores más destacados de los últimos años y uno de sus máximos logros fue cuando derrotó en octubre del 2025 al triple excampeón filipino, John Riel Casemiro.

Hoy en día ha ofrecido 24 peleas en el circuito profesional, donde ostenta el récord de 16 victorias, de las cuáles 9 han sido por knockout, 6 derrotas y 2 empates.

¿A qué hora es la pelea de box hoy por Azteca 7?

Dicho combate se estará llevando a cabo en punto de las 11:00 pm, por lo que te invitamos a no despegarte de la pantalla de Azteca 7, aunque también podrás seguirlo a través de nuestro sitio web oficial en el siguiente link.

Es importante que sepas que si no puedes seguir el combate por televisión o el sitio web, también puedes hacerlo a través de la app oficial de TV Azteca Deportes, en donde podrás tener acceso de manera gratuita este y más contenido.