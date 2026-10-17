OFICIAL: Azteca 7 transmitirá GRATIS y ONLINE Canelo vs Mbilli, pelea de la cartelera México contra el Mundo
¡No te pierdas la pelea más esperada de Canelo en los últimos años a través de la señal de Azteca 7 y en línea!
Estamos a pocos días de la tan esperada pelea de Saúl “Canelo” Álvarez vs. Christian Mbilli, la cuál formará parte de una cartelera especial el próximo 31 de octubre y para buenas noticias para ti, podrás seguir este imperdible combate a través de la señal de Azteca 7 y nuestro sitio web para que puedas disfrutarla de manera online.
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En los últimos meses el evento de “Canelo contra el Mundo” le ha dado la vuelta a todo el planeta, pues estamos hablando de uno de los mejores pugilistas de todos los tiempos, por lo que cada encuentro del tapatío marca tendencia dentro del mundo del boxeo, por lo que nosotros lo llevaremos hasta donde estés.
¿Dónde ver la pelea de Canelo vs. Christian Mbilli?
Por si no lo sabías, Azteca 7 es la casa del boxeo, por lo que podrás seguir esta imperdible pelea a través de box azteca el próximo sábado 31 de octubre directamente desde Riad, Arabia Saudita, además de que si no estás en casa o cuentas con una televisión, podrás ver la pelea a través de nuestro sitio web oficial.
La pelea se estará transmitiendo en vivo donde el mexicano llegará en calidad de retador en búsqueda de hacerse con el Campeonato Mundial de Peso Supermedio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).
¿Con qué récord llega Canelo a su pelea vs. Mbilli?
Esta pelea de box ha despertado el interés del mundo entero, pues se trata de dos de los pugilistas más destacados de los últimos años en el peso supermediano, por lo que se espera un combate único en un evento único con una gran cartelera.
Con 36 años de edad, Saúl “Canelo” Álvarez llegará a este combate en condición de retador con un increíble récord de:
- 63 victorias
- 3 derrotas
- 2 empates
Por otro lado, Christian Mbilli de 31 años y quien nació en Camerún pero se nacionalizó francés llegará con:
- 29 victorias
- 0 derrotas
- 1 empate