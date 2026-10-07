IMPERDIBLES: Estos son TODOS los partidos de futbol que podrás ver en Azteca 7 del 07 al 10 de octubre como parte de la Jornada 11 de la Liga BBVA MX

La fecha FIFA ha llegado a su fin y aunque la Selección Nacional de México no logró ninguna victoria en estos cuatro partidos, no todo está por perdido, pues el futbol de la Liga BBVA MX está por entregarnos una nueva jornada que revivirá esa llama que solo nuestro torneo local puede con algunos encuentros imperdibles.

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De cara a la Jornada 11 de la Liga BBVA MX y en las últimas semanas del torneo regular, hay un par de partidos que no te puedes perder, pues se trata del Tigres (°15) vs. Toluca (°1) y Juárez (°18) vs. Xolos (°8), por lo que seguramente seremos testigos de grandes encuentros, los cuáles podrás vivir a través de la señal de Azteca 7.

¿Cuándo juega Tigres vs. Toluca?

En un viernes botanero atípico, tendremos a los Tigres de la UNAL recibiendo al líder momentáneo del torneo del Apertura 2026, “Los Diablos” del Toluca, en donde “El Chorizo Power” demostrará por qué ha sido uno de los equipos más destacados de este semestre y a decir verdad, de todo el año.

Este imperdible partido se jugará en el Estadio Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León este viernes a las 9:00 pm.

¿Cuándo juega Juárez vs. Xolos?

Otro partido imperdible es el encuentro entre Juárez vs. los Xolos de Gil Morita, jugador revelación quien estaría disputando sus últimos partidos en territorio mexicano, donde se espera que “el nuevo 10” de la Selección mexicana muestre algunos destellos tras haberse perdido el último par de encuentros debido a molestias en el tobillo.

El partido entre ambos clubes fronterizos se estará llevando a cabo este sábado en el Estadio Olímpico Benito Juárez a las 5:00 pm, en el que se espera que sea uno de los encuentros más atractivos de la semana.