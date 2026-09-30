¿Vinicius ha sido reemplazado por otra persona? Esto se habla de la supuesta conspiración y del antes y ahora del futbolista del Real Madrid

En los últimos días hay una teoría en internet que le ha dado la vuelta al mundo donde se involucra al futbolista del Real Madrid, Vinicius Jr., pues hay quienes aseguran que este habría sido reemplazado por otra persona.

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Dicha teoría de internet ha tomado fuerza después de la Copa Mundial de la FIFA ™, pues se dice que este habría cambiado drásticamente en cuanto su físico y su manera de jugar en el último par de meses, rumor que ha mantenido a todo el mundo del futbol a la expectativa.

¿Qué pasó con el jugador Vinicius Jr.?

Los rumores comenzaron luego de que el brasileño se sometiera a unas cirugías estéticas de armonización del rostro, donde éste enseguida mostró un cambio llamativo en cuanto a su expresión, además que tras este torneo del verano, el atacante se dejó crecer el bello facial, dando una nueva impresión en cuanto a su imagen.

Otro detalle que sus fans han encontrado es que la estrella del Real Madrid luce distinto sus tatuajes, pues hay quienes creen que son distintos y que incluso faltan algunos.

A esto, algunas fotografías señalan la evidente diferencia física de hace unas semanas y su actualidad, así tanto en tamaño como en complexión y composición física, lo que ha despertado un sin fin de rumores, aunque este fenómeno es fácil de explicar, pues podría deberse al contexto de las fotografías y a la pose que Vini podría haber lucido en diferentes momentos.

¿Qué se dice que le pasó a Vinicius Jr.?

Estas teorías señalan que Vini habría sido suplantado después del Mundial 2026, donde hay quienes aseguran que este fue asesinado en Brasil o aún más extremo, pues hay otros más que hablan sobre una abducción de aliens como se había pronosticado durante la justa mundialista, aunque ninguna de estas teorías tiene algún sustento o veracidad, pues cada vez tienen mayores incongruencias narrativas, por lo que esto solo se ha mantenido como una teoría de internet.

