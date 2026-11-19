De manera OFICIAL se confirmó que Azteca 7 transmitirá el partido entre FC Juárez y Atlas, juego correspondiente a la Jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. De acuerdo con el calendario, el encuentro se llevará a cabo el viernes 20 de noviembre en punto de las 21:00 horas (tiempo del centro de México) y podrás seguirlo EN DIRECTO y GRATIS por la señal abierta de Azteca 7, la señal digital de TV Azteca y todas nuestras redes sociales oficiales.

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¿Cuándo y a qué hora juega Juárez vs. Atlas?

Partido: El juego se disputará entre el FC Juárez y Atlas, dentro de la Jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga BBVA.

Fecha: El partido se llevará a cabo el próximo viernes 20 de noviembre de 2026, en punto de las 21:00 horas (tiempo del centro de México).

Sede: El juego se disputará dentro del Olímpico Benito Juárez.

Transmisión: Azteca 7, sitio web y aplicación de TV en VIVO - Enlace rápido dando clic AQUÍ.

¿Qué se espera del partido entre FC Juárez vs. Atlas del próximo 19 de noviembre del 2026?

A pesar de que dentro del futbol nada está escrito, para el partido de este viernes, Atlas llega como gran favorito para llevarse los tres puntos, pues los rojinegros llegan peleando dentro de los primeros cuatro lugares de la tabla general. Mientras que el conjunto fronterizo cierra el torneo en el fondo de la clasificación.

Por su parte, el Atlas se encuentra en el quinto lugar con 27 puntos. El equipo dirigido por Hernán Crespo ya cuenta con pase a cuartos de final y apunta por lograr los 30 puntos para alcanzar el cuarto puesto.

Del otro lado, Juárez se encuentra en el lugar 18 de la tabla con 11 puntos. La escuadra comandada por Gustavo Lema disputará un juego complicado.