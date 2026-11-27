Recientemente se ha revelado que el guitarrista de la banda The Killers, Dave Keuning sufrió un terrible accidente cerebrovascular, el cuál estuvo cerca de arrebatarle la vida, noticia que impactó a todos sus fans y a la comunidad del indie rock en la que por años se ha destacado como uno de los músicos más influyentes.

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Fue el mismo músico de 50 años quien reveló a través de un posteo en redes esta información, asegurando que el percance fue hace un par de semanas y que corrió con mucha suerte de haber podido contar con el apoyo de su esposa, quien reaccionó de manera inmediata.

¿Qué le pasó al guitarrista de The Killers, Dave Keuning?

De acuerdo con el testimonio, el que es considerado como uno de los guitarristas más virtuosos e influyentes de las últimas dos décadas, relató que un coágulo interrumpió el suministro de sangre del lado derecho de su cerebro, lo que provocó que perdiera la vista de un ojo y la movilidad de su parte izquierda del cuerpo.

Gracias a su esposa el músico fue trasladado a un hospital y recibió la atención debida, donde según los médicos, de no haber reaccionado a tiempo, sus probabilidades de perder habilidades motrices o sobrevivir eran del 40%.

Dave contó que tras la cirugía comprobó que no perdió ninguna habilidad motora, por lo que aún puede tocar la guitarra como si nada hubiera sucedido y es que es uno de los músicos más creativos del rock en las últimas décadas, donde ha entregado riffs, solos y rítmicas únicas.

¿Quién es Dave Keuning?

Por más de 20 años, Dave ha sido el guitarrista de la banda originaria de Las Vegas conocida como The Killers, en donde ha sido parte fundamental de su sonido y algunas letras, sobre todo de riffs que hoy en día cada vez son más escasos dentro de la música.

Ha participado de manera directa en los 6 discos de The Killers y aunque en 2017 decidió no formar parte de las presentaciones en vivo de la banda, este no dejó de ser miembro e incluso retomó su rol años después.