Este miércoles 25 de noviembre el mundo del rock se ha vestido de luto, pues Michael Giles, una de sus máximas figuras falleció a la edad de 84 años, dejando un gran legado en obra junto a la banda King Crimson, de la cuál él fue fundador a finales de los años 60’s.

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La noticia fue dada a conocer en el sitio web de la banda donde a través de una emotiva carta de despedida agradecieron su “extraordinaria imaginación rítmica, sensibilidad musical y enfoque altamente inventivo de la batería, fundamental para el sonido pionero de la banda”.

¿Quién fue Michael Giles, el baterista de King Crimson?

Su técnica y manera de componer eran tan únicas que terminaron por definir el sonido de la banda en su disco debut ‘In The Court of King Crimson’ de 1969, siendo esta una de sus obras más aclamadas de la banda que se mostraba como revolucionaria en el rock mundial, incluso siendo rankeado por el medio Rollign Stone como el segundo mejor disco de rock progresivo únicamente detrás del ‘Darkside of the Moon’ de Pink Floyd.

Si bien, es considerado como cofundador de la banda junto a Robert Fripp, Giles abandonó el proyecto tras este primer disco, aunque regresó solo a grabar el segundo de manera provisional, continuando con el sonido que definió a esta irrepetible banda que a día de hoy es reconocida como una de las más innovadoras.

¿De qué murió el baterista de King Crimson Michael Giles?

De momento la banda no ha profundizado en las causas de muerte del legendario músico, pues únicamente se limitaron a compartir que este había fallecido el pasado lunes 23 de noviembre, dejando así un gran legado en la música y sobre todo, el rock.