Bruce Lee es recordado por sus impresionantes habilidades en el mundo de las artes marciales. No obstante, más allá de su increíble fuerza y disciplina, el actor también destacó por ofrecer grandes reflexiones sobre la vida, la superación y el miedo al fracaso, por mencionar algunas. Entre sus frases más conocidas se encuentra esta, que invita a dejar atrás el miedo a equivocarse y atreverse a perseguir grandes metas: “No temas el fracaso. El crimen no es el fracaso, sino apuntar bajo. En los grandes intentos es glorioso incluso fracasar”.

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A través de esta reflexión, el cineasta plantea la idea de que fracasar no es lo peor que nos puede ocurrir, sino renunciar a las posibilidades que tenemos de triunfar por el simple miedo a intentarlo. Para Bruce, los errores formaban parte del aprendizaje y crecimiento de cualquier persona. De hecho, esta frase puede interpretarse como que el verdadero error radica en conformarse con poco o ponerse límites a uno mismo sin antes descubrir hasta dónde podemos llegar.

En otras palabras, es mejor intentar algo grande e importante y no conseguirlo a abandonar un sueño o meta sin siquiera hacer el esfuerzo, pues esto significa que tuvimos la valentía suficiente para hacerlo; mientras que la constancia y disposición de aprender de nuestros tropiezos nos prepararán para futuras oportunidades.

Bruce Lee Bruce Lee, actor y artista marcial: “No temas el fracaso. El crimen no es el fracaso, sino apuntar bajo. En los grandes intentos es glorioso incluso fracasar” (Pinterest)

¿Quién fue Bruce Lee?

Nacido el 27 de noviembre de 1940 en San Francisco, California, Bruce Lee destacó como una de las más grandes figuras en el mundo de las artes marciales y el cine. A lo largo de su vida se desempeñó como instructor, actor, escritor y cineasta, además de desarrollar su propio enfoque de combate, conocido como Jeet Kune Do. Bruce alcanzó la fama a nivel internacional gracias a su aparición en diversas películas de acción, en las que dejaba ver su impresionante técnica, además de contar con un gran carisma. Entre sus principales trabajos se encuentran títulos como:

El gran jefe (1971)

Furia oriental (1972)

El furor del dragón (1972)

Operación dragón (1973)

Juego de la muerte (1978, estrenada después de su deceso)

Bruce Lee murió el 20 de julio de 1973, a los 32 años. De acuerdo con información oficial, su pérdida se debió a un edema cerebral, originado por una reacción a los componentes de un análgesico que había tomado para el dolor de cabeza.