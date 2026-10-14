León XIV, papa: “Hay que buscar la forma de sanar a las personas heridas sin fijarnos en su lugar de origen o su afinidad ideológica”

No todo el mundo, pero a veces las personas condicionan su ayuda y apoyo a personas por tener cierto color de piel, por sus preferencias o sus nacionalidades. El papa León XIV nos recuerda con su frase: “Hay que buscar la forma de sanar a las personas heridas sin fijarnos en su lugar de origen o su afinidad ideológica con la nuestra. Hay que saber reconocer a Cristo en el rostro de cada persona excluida”, que hay que “hacer el bien sin mirar a quién”.

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¿Qué significa esta frase sobre ayudar a quienes sufren?

La reflexión nos recuerda que Cristo nos enseñó a ser empáticos con todas las personas, sin importar si no comparten nuestras ideas, si pertenecen a una comunidad diferente o si tienen una historia muy diferente a la nuestra. Una persona herida necesita atención, apoyo y respeto y no tenemos derecho a examinarla para decidir si ayudaremos o no.

¿Qué significa reconocer a Cristo en las personas excluidas?

Desde una perspectiva cristiana, Cristo está en las personas que sufren, no importa su origen, identidad, religión, preferencias o condición. En lugar de pensar si alguien merece nuestra ayuda, nos invita a preguntarnos qué podemos hacer ante su sufrimiento. La compasión debe siempre convertirse en una acción concreta y no solo en un sentimiento del que, encima, osamos presumir.

El Vaticano confirma que el Papa León XIV padece cáncer de pulmón. La Sala de Prensa de la Santa Sede ha publicado un comunicado oficial en el que confirma que el Santo Padre ha sido intervenido de un adenocarcinoma pulmonar, diagnóstico confirmado mediante un examen histológico realizado durante la operación. Para extirpar el tumor, los cirujanos han procedido a retirar el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía torácica videoasistida. El Papa ha permanecido unas tres horas en el quirófano, aunque la intervención ha durado aproximadamente 90 minutos. La operación ha concluido con éxito y sin complicaciones. El Santo Padre ha despertado con normalidad de la anestesia y, tras un breve periodo de observación, ha regresado a su habitación en la décima planta del Policlínico Gemelli de Roma. Encomendamos la salud y recuperación de nuestro querido Papa León XIV a la Santísima Virgen de Fátima, precisamente hoy, 13 de octubre, aniversario de su última aparición. ¡Sigamos rezando por el Santo Padre! 🙏🏻 Fuente: Sala de Prensa de la Santa Sede. Boletín n.º 0809, 13 de octubre de 2026. — News Vaticano 🇻🇦 (@news_vaticano) October 13, 2026

¿Cómo aplicar esta reflexión en la vida cotidiana?

Puedes comenzar por revisar cómo reaccionas cuando alguien piensa diferente a ti. Si reaccionas con molestia, rechazo, desprecio o juzgas a la primera, no estás siguiendo el camino de Cristo. El papa León XIV nos recuerda que debemos practicar la empatía para evitar usar excusas a la hora de presenciar el sufrimiento ajeno.

¿Qué le pasó al papa León XIV?

Se informó este martes que el papa León XIV se sometió a una cirugía torácica en la que se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho. Tras examinar el tejido, los médicos lo diagnosticaron con adenocarcinoma pulmonar (cáncer pulmonar). A pesar de la noticia, el papa confía en su recuperación y los cardenales aseguran que está tranquilo y demostrando una gran fortaleza.