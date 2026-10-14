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León XIV, papa: “Hay que buscar la forma de sanar a las personas heridas sin fijarnos en su lugar de origen o su afinidad ideológica”

El actual papa, León XIV, nos invita a mirar más allá de las diferencias políticas, sociales y culturales de las personas. Nos enseña a ser empáticos y solidarios.

León XIV, papa “Hay que buscar la forma de sanar a las personas heridas sin fijarnos en su lugar de origen o su afinidad ideológica”
|Elisabetta Trevisan - Vatican Media via Vatican Pool/Getty Image

Escrito por: Matías Mena

No todo el mundo, pero a veces las personas condicionan su ayuda y apoyo a personas por tener cierto color de piel, por sus preferencias o sus nacionalidades. El papa León XIV nos recuerda con su frase: “Hay que buscar la forma de sanar a las personas heridas sin fijarnos en su lugar de origen o su afinidad ideológica con la nuestra. Hay que saber reconocer a Cristo en el rostro de cada persona excluida”, que hay que “hacer el bien sin mirar a quién”.

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¿Qué significa esta frase sobre ayudar a quienes sufren?

La reflexión nos recuerda que Cristo nos enseñó a ser empáticos con todas las personas, sin importar si no comparten nuestras ideas, si pertenecen a una comunidad diferente o si tienen una historia muy diferente a la nuestra. Una persona herida necesita atención, apoyo y respeto y no tenemos derecho a examinarla para decidir si ayudaremos o no.

¿Qué significa reconocer a Cristo en las personas excluidas?

Desde una perspectiva cristiana, Cristo está en las personas que sufren, no importa su origen, identidad, religión, preferencias o condición. En lugar de pensar si alguien merece nuestra ayuda, nos invita a preguntarnos qué podemos hacer ante su sufrimiento. La compasión debe siempre convertirse en una acción concreta y no solo en un sentimiento del que, encima, osamos presumir.

¿Cómo aplicar esta reflexión en la vida cotidiana?

Puedes comenzar por revisar cómo reaccionas cuando alguien piensa diferente a ti. Si reaccionas con molestia, rechazo, desprecio o juzgas a la primera, no estás siguiendo el camino de Cristo. El papa León XIV nos recuerda que debemos practicar la empatía para evitar usar excusas a la hora de presenciar el sufrimiento ajeno.

¿Qué le pasó al papa León XIV?

Se informó este martes que el papa León XIV se sometió a una cirugía torácica en la que se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho. Tras examinar el tejido, los médicos lo diagnosticaron con adenocarcinoma pulmonar (cáncer pulmonar). A pesar de la noticia, el papa confía en su recuperación y los cardenales aseguran que está tranquilo y demostrando una gran fortaleza.