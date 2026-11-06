Clint Eastwood y su reflexión sobre el pesimismo: “No creo en el pesimismo. Si algo no sale de la manera que desea, siga adelante. Si crees que va a llover, lloverá”

“No creo en el pesimismo. Si algo no sale de la manera que desea, siga adelante. Si crees que va a llover, lloverá.” es una frase que se le atribuye al actor Clint Eastwood, quien hace una reflexión sobre el rechazo al pesimismo, invitando al público a tener una actitud mental práctica para poder enfrentarse a los obstáculos, además de promover que sigamos adelante ante la derrota.

También, al hacer referencia a la lluvia, es una forma de ejemplificar cómo la actitud que mantenemos puede influir en los imprevistos que se hagan presentes, así que ante eso debemos seguir adelante para que todo salga.

¿Qué hace Clint Eastwood en la actualidad?

Clint Eastwood actualmente tiene 96 años, pero fue a mediados del 2026 cuando se anunció que el famoso actor se retiraba definitivamente de la actuación, artista que trabajó por 7 décadas, juntando más de 70 títulos a su historial en el cine y televisión, siendo una compleja despedida para los fanáticos que lo vieron desarrollarse en diversas cintas.

Clint Eastwood compró un rancho de 54 hectáreas y años después lo donó para proteger California de inundaciones.png Clint Eastwood compró un rancho de 54 hectáreas y años después lo donó para proteger California de inundaciones (Crédito: Getty Images)

Antes de retirarse oficialmente, el último proyecto en el que participó fue en Jurado n°2, cinta en la que él fue el director y se estreno en el 2024a, thriller judicial en la que vemos a Justin Kemp es seleccionado cómo jurado en un juicio por asesinato, pero en las audiencias recuerda un accidente que experimento que está fuertemente ligado al juicio en el que está.

¿Cuántos hijos tiene Clint Eastwood?

Clint Eastwood tiene un total de 8 hijos que son Laurie, Kimber, Alison, Scott, Kathryn, Francesca y Morgan, aunque algunos decidieron tomar otras caminos diferentes a los del entretenimiento, algunos de ellos decidieron mantener una trayectorias artística:

Kyle: Compositor, músico y actor.

Scott: Actor, productor y modelo.

Alison: Directora, modelo, actriz y diseñadora de moda.

Francesca: Actriz.

Un actor que se ha encargado de marcar a toda una generación en el cine. Ahora, cuéntanos qué opinas sobre su reflexión del pesimismo.