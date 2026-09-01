Hoy en Prime Video: la película dramática que Clint Eastwood rodó en apenas 37 días y le valió un premio Oscar

En pleno 2026 la leyenda viviente sigue dejando su huella en el marco cinematográfico a nivel mundial. Por eso, hoy se te anima a echarle un vistazo en Prime Video a la historia que le valió algunos premios Oscar, cuando en 2004 grabó Million Dollar Baby. Con 74 años en ese momento, la gente quedó encantada con el filme y hoy se le sigue dando mucho reconocimiento a un Clint Eastwood que parece inmortal.

Un día para vivir | Capítulo 1: Cómplice | Temporada 5

¿De qué trata Million Dollar Baby de Clint Eastwood?

La historia hecha película cuenta la historia de Maggie Fitzgerald (personaje interpretado por Hilary Swank), joven que busca triunfar en el mundo del boxeo. Y para eso convence a un veterano entrenador y su ayudante (Clint Eastwood y Morgan Freeman) para que le ayuden a lograr su gran cometido deportivo. Este filme se basa en los relatos de F.X. O’Toole, quien fue entrenador de boxeo y quien escribió varias historias alrededor de sus actividades, indicándose así que fue inspirado en hechos reales.

¿Qué curiosidades tiene Million Dollar Baby de Clint Eastwood?

El rodaje de la película duró solamente 37 días, dos menos que el plan original.

La película ganó 4 Premios Oscar, el Cesar a mejor película extranjera y otras tantos reconocimientos en Estados Unidos y Europa.

El papel se ofreció primero a Sandra Bullock, pero ella ya estaba comprometida con Miss Agente Especial 2.

Justamente Hilary Swank fue parte elemental de la historia, pues comprometida con el papel, entrenó y subió 20 kilos de masa muscular.

La propia Swank se metió tanto en el papel, que a pesar de sufrir con una ampolla que se complicó en una infección bacteriana, solamente estuvo una semana con reposo y medicamentos para volver al rodaje. Los médicos la querían hospitalizar 3 semanas.

Hilary Swank ganó su segundo Oscar gracias a su interpretación de Maggie Fitzgerald, después de ganar el primero en 1999 con su papel en Boys Don’t Cry.

Clint Eastwood no solo dirigió el filme y protagonizó a uno de los personajes principales, sino que también se encargó de la banda sonora.

¿Cómo y cuándo ver Million Dollar Baby de Clint Eastwood?

Para México, en estos momentos puedes disfrutarla a través de la aplicación de Prime Video. Basta con tener la suscripción que ronda entre los 100 pesos de moneda nacional al mes, para seleccionar el título y disfrutar de una película que hizo bastante eco en 2004. Por eso se te anima a que en este inicio de mes, disfrutes de 2 horas y 12 minutos de una de las grandes historias trabajadas por la leyenda viviente Clint Eastwood.