¿Buscas qué ver en Halloween? La serie coreana de zombis con Jisoo de BLACKPINK que no te puedes perder en Prime Video
Una historia de amor, supervivencia y zombies convierten esta producción coreana en una opción para disfrutar una noche de espantos de Halloween.
Si en esta temporada de Halloween buscas una serie surcoreana que combine terror, amor, fantasía y momentos llenos de adrenalina para disfrutar en Halloween, Newtopia puede ser una excelente opción para convertirse en tu próxima obsesión.
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Newtopia, la cual está protagonizada por Jisoo integrante de BLACKPINK promete conquistarte con su historia que gira alrededor de un apocalipsis zombie el cual llega hasta las calles de Seúl, donde la protagonista tendrá que atravesar por varias situaciones para poder sobrevivir en medio del caos y salvar su noviazgo.
¿De qué trata Newtopia, la serie de zombies donde actúa Jisoo?
La historia que mezcla suspenso, comedia y romance en medio de historias de zombies gira alrededor de una joven llamada Kang Young-joo, la cuala es interpretada por Jisoo, y Lee Jae-yoon, personaje de Park Jeong-min, una pareja que comenzará a atravesar por problemas sentimentales después de un tiempo de relación y durante un brote zombi.
Durante el desarrollo de este título comenzarás a ver cómo todo comienza a transformarse cuando deciden ponerle punto final a su relación. Sin embargo, el destino les tiene preparada una sorpresa cuando ,los muertos vivientes comienzan a invadir las calles de Seúl. Jae-yoon, quien realiza su servicio militar, queda atrapado junto con otros soldados en un rascacielos mientras Young-joo se aventura por las calles infestadas de muertos vivientes para encontrarlo.
¿Dónde ver Newtopia durante Halloween?
La primera temporada de Newtopia está disponible en Prime Video y cuenta con ocho episodios, los cuales son ideales para organizar un maratón de suspenso durante la noche de brujas. Recuerda que para poder ver esta historia necesitas tener una suscripción de esta plataforma de streaming,
Otro punto a destacar es que debido a su contenido lleno de escenas llenas de acción, violencia, lenguaje inapropiado y criaturas sobrenaturales no es apta para menores y está recomendada para personas mayores de 18 años.