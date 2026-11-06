Dafne Keen, mejor conocida por interpretar a X-23 en la cinta “Logan” (2017) del Universo Cinematográfico de Marvel, sorprendió al compartir una de sus experiencias más inquietantes como actriz infantil en Hollywood. A través de una reciente entrevista para el podcast “Inside of You”, la joven de 21 años confesó que le ofrecieron cocaína a los 11, en las fiestas organizadas para celebrar el fin de los rodajes.

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“Me ofrecían cocaína en las fiestas de fin de rodaje”, recordó la joven actriz de Hollywood para el podcast conducido por Michael Rosenbaum. “Era muy pequeña. Tenía 11, 12, 13 años. Veía de qué se trataba y pensaba: ‘La verdad es que eso no me interesa’ Afortunadamente, siempre decía que no”; añadió Keen, haciendo énfasis en que nunca ha necesitado beber ni consumir algún tipo de sustancia para salir de fiesta y divertirse.

¿Qué papel interpretó Dafne Keen en Marvel?

Dafne Keen incursionó en la industria del entretenimiento desde muy temprana edad. La joven actriz alcanzó la fama a nivel internacional tras interpretar a Laura, también conocida como X-23, en la cinta “Logan” del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Laura destacó por ser una pequeña mutante con una conexión especial con Wolverine (Hugh Jackman). En aquel entonces, Dafne tenía tan sólo 11 años. Posteriormente, regresó a la franquicia para “Deadpool y Wolverine” en 2024.

Dafne Keen muestra su agradecimiento a Hugh Jackman

Si bien uno de los temas principales durante su aparición en el podcast fue hablar abiertamente sobre los peligros a los que estuvo expuesta al incursionar en el mundo del entretenimiento desde una muy temprana edad, lo cierto es que la actriz también aprovechó el espacio para mostrar su agradecimiento hacia su co-estrella, Hugh Jackman, quien asumió el rol de una figura paterna durante el rodaje de “Logan”. Según relata Keen, el famoso Wolverine solía darle buenos consejos, además de mostrarle su apoyo constante y estar al pendiente de que no trabajara horas extras ni se abusara de su condición al ser menor de edad.

“Es el mejor compañero que se puede desear y es el mejor padre en la pantalla (...) Fue increíblemente protector y maravilloso”; compartió la joven actriz.