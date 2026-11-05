El mundo de la televisión se viste de luto una vez más. Muere Kimmarie Johnson, querida actriz de “Beverly Hills 90210” y “Dude, Where’s My Car?”, a los 50 años. La noticia de su lamentable deceso fue confirmada por su sobrina Rhonda Scott para TMZ. Según compartió la joven, su tía perdió la vida el pasado 27 de octubre, en su residencia en Los Ángeles, California, tras sufrir un “incidente cardíaco”. Kimmarie tenía 50 años.

También te puede interesar: Exesposo de Katy Perry es acusado CULPABLE de abuso, ¿qué pasó con el famoso comediante y actor británico?

¿De qué murió la actriz Kimmarie Johnson?

De acuerdo con Rhonda, Kimmarie falleció de manera pacífica en su hogar el pasado miércoles, 27 de octubre, después de que su corazón dejara de latir. Posteriormente, fue trasladada al Hospital Cedars-Sinai, donde los médicos determinaron que la causa de muerte fue un “aneurisma cardíaco”.

¿Quién era Kimmarie Johnson?

Kimmarie Johnson saltó a la fama tras su debut como actriz en 1998, cuando dio vida a Jane en un episodio de “Beverly Hills, 90210”. Posteriormente, apareció en la serie de TV, “VIP” junto a Pamela Anderson. No obstante, una de sus apariciones más recordadas fue en “Dude, Where’s My Car?”, proyecto protagonizado por Ashton Kutcher y Jennifer Garner. Otros títulos en su filmografía incluyen “The Summer of Massacre”, “Break A Leg”, “Gang Warz”, “Spanish Fly” y “Shadow Fury”, por citar algunos.

Esta fue la ÚLTIMA publicación de Kimmarie Johnson en redes sociales

Kimmarie Johnson realizó su última publicación en redes sociales hace casi tres meses, exactamente, el 27 de agosto. En tal posteo, la querida actriz luce un abrigo plateado, con acabado floral, perfectamente combinado con unos lentes de sol y un bolso muy ad hoc, como parte de una colaboración con una marca de ropa.

Sin duda, su partida repentina representa una gran pérdida no sólo para la industria del entretenimiento, sino también para la comunidad. Descanse en paz, Kimmarie Johnson.