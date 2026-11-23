Durante mucho tiempo, Taylor Swift se encargó de contar su historia sobre el bullying en la escuela, siendo señalada de ser “rara” debido a sus gustos musicales, pero todo el relato parece que dio un giro inesperado; en especial después de un artículo publicado por Vanity Fair, en el que nunca menciona el nombre de la artista, siempre la menciona como “La Estrella”, pero hace varios guiños haciendo referencia a ella, desde las pulseras de amistad, sus giras musicales y el matrimonio que mantiene con el jugador de americano Travis Kelce.

En la importante revista se menciona que se realizaron más de 100 entrevistas a compañeros de su generación u otros colegas, quienes la señalan de ser una acosadora. Dentro de los relatos de la cantante donde mencionaba que no tenía amigos, las declaraciones de sus ex compañeros detallan que ella era parte del grupo de amigos “populares”.

Eso no es todo, las señalizaciones sobre sus tácticas de acoso, siguieron cuando ella ya era famosa, comentarios realizado por “El Ejecutivo”, otro personaje que aparece en el artículo de la revista pero se desconoce su identidad. Señalando que a usado esas técnicas en cantantes como Olivia Rodrigo, Katy Perry y Charli XCX; y que a sus amistades no se les permite colaborar con otros rivales y que esos rivales no puede interactuar en su circulo. Hasta el momento, todo se han tratado de fuentes anónimas, y no se han emitido ningún comunicado que confirme la información.

¿Cuál ha sido la reacción del público en redes sociales?

Tras darse a conocer el artículo de Taylor Swift, algunas redes sociales como X (antes conocido como Twitter) se han llenado de fuertes comentarios al respecto. Algunos de ellos critican la información de la importante revista, compartiendo varias publicaciones en las que la artista ha realizado diversas donaciones a fundaciones, explicando que supuestamente dichas acciones son para vender o una forma de venganza por no tener la exclusiva de su boda.

Mientras que otros critican el artículo al explicar que hicieron la investigación como si se tratara de algún tema político, “desperdiciando el periodismo”. Gran parte de los comentarios se enfocan en defender a la artista, en especial cuando la cantante había formado parte de sus portadas.

@VanityFair @VanityFair funny that you accuse her of “victimizing” herself when you're among the larpers that “support” and make money off of her when it's convenient for you, but turn to slandering and lying when that becomes the trend. She's not victimizing herself — you are. https://t.co/WggKYoMX4r — taylor’s version (@theTSdepartment) November 23, 2026

¿Qué ha dicho Taylor Swift en sus redes sociales?

El artículo se publicó el 23 de noviembre del 2026, por lo que tiene apenas un par de horas de subirse. Hasta el momento, en ninguna de sus redes sociales de Taylor Swift ha subido información al respecto.

Incluso, dentro de sus publicaciones, no cuenta con comentarios que hagan mención sobre la nota publicada en la importante revista. Lo último que ha subido es el reciente lanzamiento del video musical de Patient Zero, algunos han aplaudido su trabajo, mientras que otros se han encargado de criticarla.