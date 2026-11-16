¡Habemus nominados para los Grammy 2027! La mañana de este lunes, 16 de noviembre, la Academia de la Grabación anunció la lista completa de los nominados al tan anhelado gramófono dorado y, por supuesto, Taylor Swift figura en el listado. Recordemos que la edición pasada “The Life of a Showgirl” no era elegible a las nominaciones, debido a la fecha en la que fue publicado. No obstante, para esta 69ª edición, el álbum cuenta con presencia en diversas categorías. En total, Taylor Swift obtuvo cinco nominaciones, incluido Álbum del Año, Grabación del Año, Canción del Año, Canción escrita para un lanzamiento audiovisual y Mejor Interpretación en Dúo o Grupo:

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Álbum del Año

“Lost Weekend” – Phoebe Bridgers

“The Art of Loving” – Olivia Dean

“Dandelion” – Ella Langley

“The Romantic” – Bruno Mars

“This Music May Contain Hope.” – RAYE

“you seem pretty sad for a girl so in love” – Olivia Rodrigo

“Lux (Complete Works)” – Rosalía

“The Life of a Showgirl” – Taylor Swift

Grabación del Año

“Man I Need” – Olivia Dean

“Choosin’ Texas” – Ella Langley

“I Just Might” – Bruno Mars

“Where Is My Husband!” – RAYE

“the cure” – Olivia Rodrigo

“Berghain” – Rosalía, Björk and Yves Tumor

“The Fate of Ophelia” – Taylor Swift

“Dracula” – Tame Impala with Jennie

Canción del Año

“Berghain” – Björk Guðmundsdóttir, Noah Goldstein, Jake Miller, Rosalía Vila Tobella and Dylan Wiggins

“Choosin’ Texas” – Luke Dick, Miranda Lambert, Ella Langley and Joybeth Taylor

“the cure” – Daniel Nigro and Olivia Rodrigo

“hate that i made you love me” – Ariana Grande, Max Martin and Ilya Salmanzadeh

“I Knew It, I Knew You (From Toy Story 5)” – Jack Antonoff & Taylor Swift

“Man I Need” – Olivia Dean, Tobias Jesso Jr. and Zach Nahome

“Risk It All” – Dernst Emile II, James Fauntleroy, Philip Lawrence and Bruno Mars

“Where Is My Husband!” – Rachel Keen and Mike Sabath

Mejor Interpretación en Dúo o Grupo

“Runway” – Lady Gaga and Doechii

“Bring Your Love” – Madonna and Sabrina Carpenter

“Click Clack Symphony.” – RAYE featuring Hans Zimmer

“The Life of a Showgirl” – Taylor Swift and Sabrina Carpenter

“Dracula” – Tame Impala with Jennie

Canción escrita para un lanzamiento audiovisual

“House” from “Wuthering Heights” – John Cale and Charli XCX

“I Knew It, I Knew You” from “Toy Story 5” – Jack Antonoff & Taylor Swift

“Need Someone” from “The Pitt” – Andrew Bird

“No Place Like Home” from “Wicked: For Good” – Stephen Schwartz

“Runway” from “The Devil Wears Prada 2” – Henry Walter, Jaylah Hickmon, Dernst “D’Mile” Emile II, Stefani Germanotta, Jayda Love, Bruno Mars and Andrew Watt

¿Cuántos GRAMMY tiene Taylor Swift?

A lo largo de su carrera artística, Taylor Swift ha sido reconocida con 63 nominaciones a los Premios Grammy, incluidas las cinco de 2027. En total, la famosa “Miss Americana” posee 14 gramófonos dorados, incluidos 4 por Álbum del Año (Fearless, 1989, Folklore y Midnights). Cabe mencionar que es la única artista en llevarse el premio cuatro veces en dicha categoría, por lo que podría extender su récord este año.

Taylor Swift - The Life of a Showgirl (Crédito: Instagram. @taylorswift)

¿Cuándo son los GRAMMY 2027?

La 69ª edición de los GRAMMY se llevará a cabo el 7 de febrero en la Crypto.com Arena de Los Ángeles, California. La ceremonia dará inicio en punto de las 7:00 p.m. ET (5:00 p.m. hora del centro de México).