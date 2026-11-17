En las últimas horas un video la ha dado la vuelta al mundo en el que podemos ver a una joven tiktoker quien se encontraba grabando un live de TikTok, aunque el final de este no fue como sus seguidores esperaban, pues esta terminó cayendo por su balcón a 6 pisos de altura, resultando en una caída mortal.

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La noticia estremeció a todo Japón, pues se trata de la influencer conocida como Ruka, quien tan solo tenía 14 años de edad, hecho que ha comenzado a ser investigado por las autoridades locales, pues aunque todo quedó documentado en video, hay algunas más respuestas por aclarar de este lamentable caso.

Joven tiktoker Ruka cae de balcón grabando un live

El deceso de la joven sucedió la noche del pasado 14 de noviembre siendo que se encontraba en su hogar en Tokyo, cuando esta comenzó una transmisión en vivo en la plataforma de TikTok, misma en la que la joven tenía actividad constante en la creación de contenido.

En un punto de su transmisión, Ruka sube al barandal del balcón y aunque esta no mostraba intenciones de quitarse la vida, finalmente termina sentada en una posición bastante insegura y aunque se logra ver cómo esta trata de sujetarse, finalmente cayó desde el sexto piso del edificio, lo que terminó por quitarle la vida debido a un grave traumatismo craneoencefálico.

¿Quién era la tiktoker Ruka?

La joven identificada como Ruka, era una joven estudiante de secundaria quien había ganado popularidad en redes sociales, sobre todo en plataformas como Tiktok en donde era común ver contenido de esta, además de que se le había vinculado al grupo de jóvenes identificados como “Tokyo Kids”.

De momento las autoridades investigan si Ruka cayó por accidente o si esta transmisión fue premeditada, además de que hay usuarios que comentan que durante este último live, la joven no se encontraba “en sí misma”, por lo que las investigaciones continúan para determinar los motivos que propiciaron su muerte.