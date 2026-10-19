Kylie Jenner DEBUTA como modelo con prenda de 50 MILLONES de dólares, y el internet la TUNDE en críticas

Una edición más del Victoria’s Secret Fashion Show tuvo lugar el domingo 18 de octubre en Los Ángeles, California. Entre las grandes protagonistas del evento destaca Kylie Jenner, quien hizo su debut en la famosa pasarela con el Fantasy Bra de la marca, una exclusiva prenda valuada en 50 millones de dólares. No obstante, dicha elección desató todo un debate en redes sociales, pues la menor del clan Kardashian-Jenner fue ampliamente criticada por su desempeño como modelo y hay quienes consideran que otras grandes figuras de la industria merecían llevar esta icónica pieza.

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Así es el emblemático Fantasy Bra de 50 millones de dólares que usó Kylie Jenner

El Fantasy Bra de Victoria’s Secret va más allá que un simple sujetador de lujo. Se trata de una pieza única, creada de la mano de una reconocida firma especializada en joyería de alta gama. El brassiere está compuesto de más de 4 mil diamantes naturales y una impresionante piedra amarilla de 75.54 quilates al centro. De acuerdo con expertos de Vogue México, la pieza es resultado de más de mil horas de trabajo y está elaborada meramente de oro y diamantes, no cuenta con ni un solo trozo de tela. De tal modo, se adapta al cuerpo de quien la use. Su valor es de 50 millones de dólares, siendo el Fantasy Bra más caro en la historia de la reconocida pasarela.

Kylie Jenner deslumbra con el Fantasy Bra y las redes sociales la TUNDEN | Crédito: Getty Images (Gilbert Flores)

La importancia del Fantasy Bra en los desfiles de Victoria’s Secret

Desde el primer desfile de la marca, diversas modelos de talla internacional han tenido el privilegio de usar el famoso Fantasy Bra, convirtiéndose en uno de los símbolos más representativos de la pasarela. Entre las celebridades que lo han portado, destacan nombres como Gisele Bündchen, Heidi Klum y Claudia Schiffer. Esta prenda suele estar compuesta por materiales de lujo, por lo que su aparición es uno de los momentos más esperados del evento. La última vez que el Fantasy Bra apareció en la pasarela fue en 2018, por lo que no es sorpresa que su exhibición en este año generara toda una ola de reacciones en redes sociales.

¿Por qué criticaron a Kylie Jenner por portar el Fantasy Bra de Victoria's Secret?

Debido a la importancia de esta pieza dentro de la marca, la empresaria y estrella de televisión fue ampliamente criticada por usuarios en redes sociales, pues hay quienes aseguran que su estatus influyó en la elección de los organizadores, más allá de su talento como modelo. Recordemos que la actual novia de Timothée Chalamet jamás había sido parte de una pasarela de moda, a diferencia de su hermana, Kendall Jenner, por lo que las críticas no se hicieron esperar, especialmente cuando otras grandes modelos fueron parte del evento.